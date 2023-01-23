Ввечері 23 січня президент України традиційно звернувся до українців. Він анонсував важливі зміни у структурах центральної влади, регіонах та правоохоронних органах, пише 24 Канал.

Президент підписав кілька важливих указів

Володимир Зеленський розповів, що підписав 23 січня кілька важливих указів. Зокрема держслужбовцям і представникам правоохоронних органів більше не вдасться виїжджати за кордон заради відпочинку.

Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться,

– сказав президент.

Увага! Впродовж 5 днів Кабмін розробить порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою для виїзду могло бути лише реальне службове відрядження.

Також Зеленський повідомив про "кадрові рішення". За його словами, частина зміни кадрів вже відбулась 23 січня, частина буде 24 січня. Це стосується управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі.