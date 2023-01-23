В ефірі новинного телемарафону Олександр Завітневич розповів, чи відбудуться у Міноборони кадрові зміни через скандал із закупівлями. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми В контрактах – зовсім інші цифри, – Завітневич про скандал в Міноборони

У якому випадку в Міноборони почнуться кадрові зміни

Завітневич вважає, що говорити про кадрові зміни у Міністерстві можна буде тоді, коли з'являться якісь висновки слідства або направлені справи до суду.

Коли буде вся інформація, тоді можна буде говорити про щось конкретне, про якісь кадрові зміни,

– сказав Завітневич.