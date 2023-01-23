23 января состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки по ситуации с закупками услуг питания для военнослужащих. В эфире новостного телемарафона Александр Завитневич рассказал, произойдут ли в Минобороны кадровые изменения из-за скандала с закупками. Об этом сообщает 24 канал.
К теме В контрактах – совсем другие цифры, – Заветневич о скандале в Минобороны
В каком случае в Минобороны начнутся кадровые изменения
Завитневич считает, что говорить о кадровых изменениях в Министерстве можно будет тогда, когда появятся выводы следствия или направлены дела в суд. Пока что НАБУ и другие правоохранительные органы не могут ничего говорить, поскольку продолжается следствие. Также идет экспертиза закупок.
Когда будет вся информация, тогда можно будет говорить о чем-то конкретном, о каких-то кадровых изменениях,
– сказал Завитневич.
Также он сказал, что цена на те же яйца в контрактах, которые он видел, значительно ниже, чем распространялось СМИ. Однако есть другие "нюансы и моменты". Проводится экспертиза, а НАБУ ведет уголовное производство по личным наработкам.
Главное о скандале в Минобороны
- Недавно СМИ опубликовали копию соглашения закупок питания для ряда воинских частей стоимостью 13,16 миллиарда гривен, которую якобы Минобороны заключило 23 декабря.
- Журналисты сравнили цены на продукты для военных с ценами сети магазинов "Сільпо". Стоимость самых ходовых продуктов, которые якобы закупает Минобороны, оказались завышенными в 2 – 3 раза.
- Позже оказалось, что НАБУ и САП расследуют возможные злоупотребления в Министерстве обороны Украины. Интересно, что уголовное дело было открыто еще до публикации материала журналистов.
- В Минобороны сообщили, что проводят служебную проверку. Также ведомство готовит материалы в СБУ с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период.
- Также министр обороны Алексей Резников заявил, что скандал с закупками продуктов для военных искусствен. Он убежден, что это информационная атака против ведомства.