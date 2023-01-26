Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украина в Таиланде. Встреча анонсировали чуть больше, чем через сутки к запланированной дате 24 Канал.

Внимание "Кому война, а кому гулянки в Чехии": в сети возмущены выездом Николая Тищенко за границу

Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд,

– говорится в сообщении.

Сама встреча состоится не в здании посольства, а в 4-звездочном отеле Novotel. От посольства до гостиницы всего 200 метров.

Тот факт, что встречу не анонсировали ранее, указывает на то, что она не была на самом деле запланированной.

Важно! 23 января СНБО решил во время военного положения выпускать госслужащих за границу исключительно в служебные командировки. По другим причинам выезд за границу теперь запрещен. Это касается народных депутатов, судей, прокуроров, председателей ОГА и т.д.

Тищенко готовятся выгнать из партии

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже отреагировал на анонс поездки Тищенко и сообщил, что партия готовит его увольнение.

Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений,

– сообщил Арахамия.

Первым в пункте есть " увольнения Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга Народа".

"Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех дойдет окончательно, в чем заключается работа депутата воюющей страны", - добавил Арахамия.

Обновление! Впоследствии глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Николая Тищенко выгнали из партии.

Депутат уже не в первый раз попадает в скандалы

Ранее Тищенко уже критиковали за поездку в Чехию во время военного положения. Там он был вместе с женой якобы на благотворительном мероприятии, где собрал деньги на авто для ВСУ. Однако, в сети пользователи возмущались, ведь сумма собранная на аукционе смешна, если ее сравнивать с состоянием депутата.