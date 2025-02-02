В то же время для государственных служащих, в частности полицейских, установлены отдельные правила пересечения границы. 24 канал рассказывает, могут ли выехать за границу женщины, которые несут службу в полиции.

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Кто из женщин не может выехать за границу

Постановление №69 КМУ от 27 января 2023 года внесло некоторые ограничения на перемещение женщин за пределы Украины. Согласно тексту этого документа, запрет на выезд из страны касается только девушек, которые служат по контракту, а также госслужащих (к ним относится и Национальная полиция).

Они могут покинуть Украину, если будут иметь на руках документы, подтверждающие продолжительность и причину командировки. Все остальные женщины никак не скованы законодательством в возможности пересечь границу.

Заметим, что в постановлении правительства говорилось о 3 основаниях, когда госслужащим разрешено выезжать из Украины не в командировку. Среди них следующие:

если госслужащий/госслужащая является одиноким отцом или матерью и едет навестить своего несовершеннолетнего ребенка за границей; если госслужащий/госслужащая едет на лечение за границу; в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства.

Запрет на выезд чиновников и госслужащих: коротко