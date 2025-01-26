В то же время для отдельных категорий населения действуют определенные исключения. Кто из мужчин может выехать за границу в 2025-м, и разрешено ли покинуть пределы страны парню 21 года, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Могут ли военные выезжать за границу в 2025 году

Кто может выехать за границу в 2025 году

С января 2025 года, как и после 17 июля 2024-го, украинские мужчины призывного возраста – от 18 до 60 лет – обязаны предъявлять военный билет для выезда за границу, если у них есть веские основания для пересечения границы.

Это предусмотрено постановлением о мобилизации, который распространяется на всех граждан Украины с 18 мая.

Право на выезд за границу имеют:

забронированные на период мобилизации;

признанные военно-врачебной комиссией непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

мужчины, на содержании которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;

родители-одиночки;

те, кто имеет ребенка в возрасте до 18 лет и мужа/жену, который/которая проходит военную службу по одному из видов военной службы;

другие категорий лиц, определенные статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (постоянный уход за лицами с инвалидностью, выезд на лечение за границу, соответствующий рабочий контракт и т.д.).

Лица, которые имеют отсрочку от мобилизации, могут выехать за границу при наличии соответствующей отметки в военных документах.

Право на выезд за границу имеют и мужчины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, – 60 лет.

Может ли выехать за границу парень 21 год

Студенты

За пределы Украины могут выехать ребята-студенты в возрасте от 18 до 22 лет, которые едут для продолжения обучения. На границе они должны предъявить документы о зачислении в зарубежные учебные заведения.

Военные

Кроме того, пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет может осуществляться, если лицо проходило военную службу по контракту в Вооруженных силах или разведывательном органе Минобороны.

Эти лица могут пересекать государственную границу при наличии:

справки от воинской части или руководителя территориального центра комплектования (в документе должны быть данные о заключенном контракте);

военно-учетного документа, подтверждающего прохождение службы.

В свою очередь с 1 июня 2024 года мужчины, проживающие за рубежом, больше не имеют права выезжать из Украины во время военного положения.

24 Канал не поощряет читателей выезжать за границу. Материал имеет целью обеспечить понимание законодательства и ответить на самые распространенные вопросы аудитории.