Об этом решении стало известно в пятницу, 27 января, из сообщения в соцсетях премьер-министра нашего государства Дениса Шмыгаля. Он отметил, что правительство приняло эту инициативу во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

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Без уважительных причин за границу нельзя

Как отметил глава правительства, народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица все же могут пересекать государственную границу, однако исключительно на основании служебной командировки.

Выехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых – нет,

– написал Шмыгаль.

В то же время он констатировал, что, к сожалению, "есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи". Собственно, поэтому сразу трем институциям – СНБО, Президенту Украины и Кабинету Министров – пришлось принимать соответствующее постановление о запрете на выезд.

Как украинские политики катались за границу