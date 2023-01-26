Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Однако, мол, есть нравственная составляющая вопроса и депутаты должны оставаться в Украине на время действия военного положения.

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Вступил в силу указ президента, что ни народные избранники, ни чиновники не могут выезжать за границу, кроме как для официальной командировки. И хотя Тищенко выехал раньше этого указа и юридически ничего не нарушил, вы же понимаете, что есть моральная часть общественного договора, который во время войны депутаты должны находиться в Украине, кроме случаев, когда они выполняют международную миссию,

– отметил Давид Арахамия.

Тищенко сам придумал себе поездку

Арахамия объяснил, что речь идет о встречах, которые согласованы с МИД, когда есть четкая цель. Тищенко же, по его словам, самостоятельно договорился с посольством королевства Таиланд.

Оказалось, что там более 2 тысяч украинцев есть, которые не имеют связи с властью. Он решил сделать такую встречу, хотя цель поездки была другая,

– заметил Арахамия.

Какая цель поездки была на самом деле – Арахамия не уточнил. Только заметил, что эту ситуацию трудно объяснить обществу, такое поведение считает неприемлемым для чиновника.

"Поэтому решил немедленно лишить его статуса замглавы фракции и обратился к Елене Шуляк, она быстро отреагировала, а также проходит онлайн-опрос по исключению Тищенко из фракции", - добавил он.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что не отправлял Николая Тищенко за границу. То есть, фактически командировка "липовая".

Важно! 23 января СНБО решил во время военного положения выпускать госслужащих за границу исключительно в служебные командировки. По другим причинам выезд за границу теперь запрещен. Это касается народных депутатов, судей, прокуроров, председателей ОГА и т.д.

Тищенко действительно законно пересек границу

Укринформу в пресс-службе Государственной пограничной службы сообщили, что депутат Николай Тищенко уехал за границу законно, поскольку изменения в решение СНБО правительство должно наработать в течение 5 дней. То есть Тищенко выехал согласно правилам пересечения границы, которые действуют на сегодня.

История одной поездки в Таиланд : за что исключили Тищенко

На сайте посольства Украины в Таиланде сегодня, 26 января, появился анонс о встрече с народным депутатом Николаем Тищенко. Он поехал туда якобы "улучшать взаимодействие" с представителями украинской общины.

Встречу запланировали провести не в здании посольства, а в 4-звездном отеле Novotel.

Через несколько часов после того, как стало известно о поездке Тищенко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Именно поэтому партия готовит кадровые решения и анонсировала увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".

Почти сразу глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Николая Тищенко исключили из партии.

Сеть взорвалась мемами, а в Центре противодействия коррупции подшутили, что депутат Николай Тищенко "вырвался из закарпатского котла" и проводит встречу с избирателями в Таиланде.

Это не первый громкий скандал с участием чиновника. На его счету – вечеринка в разгар локдауна, толчеи в Раде и позорные оговорки.

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