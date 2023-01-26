Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Однако, мол, есть нравственная составляющая вопроса и депутаты должны оставаться в Украине на время действия военного положения.
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Вступил в силу указ президента, что ни народные избранники, ни чиновники не могут выезжать за границу, кроме как для официальной командировки. И хотя Тищенко выехал раньше этого указа и юридически ничего не нарушил, вы же понимаете, что есть моральная часть общественного договора, который во время войны депутаты должны находиться в Украине, кроме случаев, когда они выполняют международную миссию,
– отметил Давид Арахамия.
Тищенко сам придумал себе поездку
Арахамия объяснил, что речь идет о встречах, которые согласованы с МИД, когда есть четкая цель. Тищенко же, по его словам, самостоятельно договорился с посольством королевства Таиланд.
Оказалось, что там более 2 тысяч украинцев есть, которые не имеют связи с властью. Он решил сделать такую встречу, хотя цель поездки была другая,
– заметил Арахамия.
Какая цель поездки была на самом деле – Арахамия не уточнил. Только заметил, что эту ситуацию трудно объяснить обществу, такое поведение считает неприемлемым для чиновника.
"Поэтому решил немедленно лишить его статуса замглавы фракции и обратился к Елене Шуляк, она быстро отреагировала, а также проходит онлайн-опрос по исключению Тищенко из фракции", - добавил он.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что не отправлял Николая Тищенко за границу. То есть, фактически командировка "липовая".
Тищенко действительно законно пересек границу
Укринформу в пресс-службе Государственной пограничной службы сообщили, что депутат Николай Тищенко уехал за границу законно, поскольку изменения в решение СНБО правительство должно наработать в течение 5 дней. То есть Тищенко выехал согласно правилам пересечения границы, которые действуют на сегодня.
История одной поездки в Таиланд : за что исключили Тищенко
- На сайте посольства Украины в Таиланде сегодня, 26 января, появился анонс о встрече с народным депутатом Николаем Тищенко. Он поехал туда якобы "улучшать взаимодействие" с представителями украинской общины.
- Встречу запланировали провести не в здании посольства, а в 4-звездном отеле Novotel.
- Через несколько часов после того, как стало известно о поездке Тищенко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Именно поэтому партия готовит кадровые решения и анонсировала увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".
- Почти сразу глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Николая Тищенко исключили из партии.
- Сеть взорвалась мемами, а в Центре противодействия коррупции подшутили, что депутат Николай Тищенко "вырвался из закарпатского котла" и проводит встречу с избирателями в Таиланде.
- Это не первый громкий скандал с участием чиновника. На его счету – вечеринка в разгар локдауна, толчеи в Раде и позорные оговорки.
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