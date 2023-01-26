За несколько часов до исключения из партии на сайте посольства Украины в Таиланде анонсировали встречу с народным депутатом, сообщает 24 Канал.
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Реакция сети на поездку Тищенко в Таиланд
Николай Тищенко уехал в Таиланд, где организовали его встречу с представителями украинской общины. Ее запланировали провести не в здании посольства, а в 4-звездном отеле Novotel. Тот факт, что встречу не анонсировали ранее, указывает на то, что она не была на самом деле запланированной.
Тищенко планировал встретиться в Таиланде с украинской общиной / Скриншот Центра противодействия коррупции
К теме Одиозный нардеп Тищенко попал в скандал из-за поездки в Таиланд
В Центре противодействия коррупции пошутили, что депутат Николай Тищенко "вырвался из закарпатского котла" и проводит встречу с избирателями в Таиланде.
Подозреваем, что на встрече будут обсуждаться такие важные вопросы: организация Батальона Пхукет, сбор средств на снаряжение бойцам, держащим оборону в Паттайя, разработка меню для подразделения ТрО Бангкока, разное,
– говорится в сообщении
Украинский сегмент твиттера также шутит:
- "Николай Тищенко просто уехал в Таиланд, чтобы организовать митинг в поддержку передачи том яма";
- "Завтра в Таиланде лекция бывшего депутата "Как прос*ать все за один день";
- "Защитили Мукачево, защитим и Бангкок".
Сеть бурно отреагировала на скандал с Тищенко / Фото соцсети
Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько отметил, что для встречи Тищенко с украинской общиной в Таиланде даже "напрягли" дипломатов, которые занимались организацией мероприятия и пиарили его на своей официальной странице.
И это лишь через несколько дней после того, как в Украине произошел скандал с Симоненко и его отдыхом в Испании во время полномасштабной войны,
– добавил Валько.
Журналист-расследователь Назар Черный написал, что Тищенко вчера подал законопроект о разрешении нардепам воевать "в свободное от работы время", а сегодня уже двинулся на оборону Бангкока.
"Молимся! Николай, остерегайтесь тайских ДРГ, не попадитесь в ловушку!" – отметил Черный.
Другие скандалы с Тищенко
- В апреле 2022 года Тищенко попал в скандал во Львове – он якобы "забыл" рассчитаться за обед в одном из ресторанов. Политику пытались написать через соцсети, однако он не ответил и деньги не отдал.
- В июне 2022 года Тищенко позволил себе уехать в Чехию. Он вместе со своей женой Аллой посетил благотворительное мероприятие в Праге, где собирали средства на покупку авто для ВСУ.
- Тогда нардеп похвастался в соцсетях, что благотворительные мероприятия инициировала его жена. Они собрали чуть более 2 миллионов. Однако общественность возмутилась, ведь ввиду размаха события это очень мало.
- В декабре же Тищенко предложил "Слугам" отпраздновать Новый год в элитном ресторане Harvest под Киевом. В этом заведении бутылка самого дешевого шампанского стоит 2 650 гривен, а горячие закуски – от 220 до 990 гривен. Тогда его однопартиец Александр Корниенко высмеял такую идею.