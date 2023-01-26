Об исключении стало известно 26 января. За несколько часов до этого на сайте посольства Украины в Таиланде написали о встрече с народным депутатом Украины Николаем Тищенко.

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Что известно об исключении Тищенко

Руководствуясь положениями 9.1.22 статьи 9 устава партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии,

– заявила глава партии "Слуга народа".

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Именно поэтому партия готовит кадровые решения:

увольнения Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа";

созывает срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции.

Также Арахамия обратился к Елене Шуляке с просьбой исключить нардепа из партии "Слуга народа", что и случилось впоследствии.

Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех окончательно дойдет, в чем состоит работа депутата страны в состоянии войны,

– сказал нардеп.

Что известно о поездке Тищенко в Таиланд

26 января посольство анонсировало встречу с народным депутатом Украины Николаем Тищенко. На ней должны были обсудить вопросы "улучшения взаимодействия с представителями украинской общины" в Таиланде.

Встреча запланирована на 16:30 27 января в 4-звездочном отеле Novotel. Следует отметить, что от помещения посольства Украины в Таиланде до гостиницы всего 200 метров.

Справка. Еще 23 января Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил всем чиновникам, судьям и нардепам ездить за границу по частным делам. Выезжать за пределы нашего государства разрешили только в служебные командировки.

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