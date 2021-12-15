О своем отношении к празднованию Нового года в ресторане Корниенко рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады

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Корниенко об идее Тищенко по отношению к Новому году

Первый вице-спикер парламента отметил, что его не было в чате, куда писал Тищенко. Поэтому приглашение в ресторан он соответственно не получал.

Меня нет в этой группе и в этом приглашении. Я возмущен. Там в ресторане ноги кого-то по 900 гривен. Хотя бы взглянуть на это,

– посмеялся Корниенко.

Он также добавил, что "слуги народа" в этом году не будут делать корпоратив, прежде всего из-за эпидемии коронавируса. "Во-вторых, нельзя сильно собираться. И время не очень веселое, чтобы веселиться. В Трускавце уже повеселились", – заявил первый вице-спикер.

Напомним, в 2019 году "слуги" отпраздновали новогодний корпоратив в выставочном центре "Парковый".

Предложение Тищенко по корпоративу

Николай Тищенко предложил однопартийцам отпраздновать Новый год в элитном ресторане Harvest под Киевом. Журналисты заметили, как он писал об этом в чате.

Цены в заведении впечатляют: бутылка самого дешевого шампанского стоит 2650 гривен. В меню также есть бургер из мраморной говядины с трюфелем за 790 гривен и камчатский краб за 450 гривен (цены 100 граммов).

Кстати, о корпоративе "Слуги народа" в 2019 году: смотрите видео