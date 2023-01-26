За декілька годин до виключення з партії на сайті посольства України в Таїланді анонсували зустріч з народним депутатом, повідомляє 24 Канал.
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Реакція мережі на поїздку Тищенка у Таїланд
Микола Тищенко поїхав до Таїланду, де організували його зустріч з представниками української громади. Її запланували провести не в будівлі посольства, а в 4-зірковому готелі Novotel. Той факт, що зустріч не анонсували раніше вказує на те, що вона не була насправді запланованою.
Тищенко планував зустрітися в Таїланді з українською громадою / Скриншот Центру протидії корупції
До теми Одіозний нардеп Тищенко потрапив у скандал через поїздку в Таїланд
У Центрі протидії корупції пожартували, що депутат Микола Тищенко "вирвався із закарпатського котла" та проводить зустріч з виборцями у Таїланді.
Підозрюємо, що на зустрічі будуть обговорюватись такі важливі питання: організація Батальйону Пхукет, збір коштів на спорядження бійцям, які тримають оборону в Паттаї, розробка меню для підрозділу ТРО Бангкоку, різне,
– мовиться у повідомленні
Український сегмент твітера також вибухнув жартами:
- "Микола Тищенко просто поїхав в Таїланд, щоб організувати мітинг в підтримку передачі том яма";
- "Завтра у Таїланді лекція колишнього депутата "Як прос*ати все за один день";
- "Захистили Мукачево, захистимо і Бангкок".
Мережа бурхливо відреагувала на скандал з Тищенком / Фото соцмережі
Юрист Центру протидії корупції Вадим Валько зазначив, що для зустрічі Тищенка з українською громадою в Таїланді навіть "напружили" дипломатів, які займалися організацією заходу і піарили його на своїй офіційній сторінці.
І це лише за декілька днів після того, як в України відбулася ганьба імені Симоненка з відпочинком в Іспанії під час повномасштабної війни,
– додав Валько.
Журналіст-розслідувач Назар Чорний написав, що Тищенко вчора подав законопроєкт про дозвіл нардепам воювати "у вільний від роботи час", а сьогодні вже рушив на оборону Бангкока.
"Молимося! Пане Миколо, бережіться тайських ДРГ, не втрапте в пастку!" – зазначив Чорний.
Інші скандали з Тищенком
- У квітні 2022 року Тищенко осоромився у Львові – він нібито "забув" розрахуватися за обід в одному з ресторанів. Політику намагались написати через соцмережі, проте він не відповів і гроші не віддав.
- У червні 2022 року Тищенко дозволив собі поїхати в Чехію. Він разом зі своєю дружиною Аллою відвідав благодійний захід у Празі, де збирали кошти на купівлю авто для ЗСУ.
- Тоді нардеп похизувався у соцмережах, що благодійні заходи ініціювала його дружина. Вони зібрали трохи більше ніж 2 мільйони. Однак громадськість обурилась, адже, зважаючи на розмах події, це дуже мало.
- У грудні ж Тищенко запропонував "Слугам" відсвяткувати Новий рік в елітному ресторані Harvest під Києвом. У цьому закладі пляшка найдешевшого шампанського коштує 2 650 гривень, а гарячі закуски – від 220 до 990 гривень. Тоді його однопартієць Олександр Корнієнко висміяв таку ідею.