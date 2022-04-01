Член Львівського Туристичного Альянсу Андрій Вільчинський повідомив, що інцидент трапився ще 4 березня. Увесь цей час з політиком від партії "Слуга народу" намагалися зв'язатися через соціальні мережі.

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Це славнозвісний "Ревізор" і депутат ВР, яким, до речі, спікер заборонив покидати Київ, адже війна, – Микола Тищенко. Україна повинна знати свого "героя", а ви колеги будьте пильні і беріть з нього передоплату,

– наголосив Вільчинський.

Він також опублікував відео з камери спостереження. На ньому видно, як політик минає касу та виходить з ресторану. Вільчинський зазначив, що досі Тищенко не відписав у соцмережах та не розрахувався за страви.

Дивіться відео, як Тищенко виходить з ресторану не розрахувавшись: