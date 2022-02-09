Відомий український гастродипломат Юрій Ковриженко з ресторатором не згоден. В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу він пояснив, чому не можна називати котлети по-київськи "мітболами".

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Що сказав Тищенко

У мене є багато смачних страв. Якщо казати про мітболи, то найсмачніша страва будь-якого столу – це "мітболи по-київськи",

– заявив Микола Тищенко.

На зауваження журналіста, що це ж котлета по-київськи, він заперечив.

За словами ресторатора, українською мовою правильно говорити "мітбол", адже, мовляв, так українці слідують трендам.

Тищенко заявив, що правильно казати "мітбол", а не "котлета по-київськи" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Тому що ми – молодь, а молодь завжди на передовій, українська молодь – вона найщиріша, найміцніша. Вона завжди диктує нові тренди,

– пояснив нардеп.

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Гастродипломат виправив ресторатора

Це як казали у старому фільмі: "Крутон може коштувати сім євро, а грінка не може". Тут так само. По-перше, різна техніка приготування їжі. Котлета з "мітболом" однакові виключно за формою,

– пояснив Ковриженко.

Котлета з "мітболом" – однакові виключно за формою, наголосив Юрій Ковриженко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Шеф-дипломат додав, що у складі "мітбола" є рис або якась крупа, що її доповнює. "Мітболи" ж – це м'які кульки, які зазвичай протушкували в томатному соусі.

Зверніть увагу! Meatball з англійської перекладається як "тефтеля", а the Chiken Kyiv – "котлета по-київськи".

Дивіться відео, на якому – Тищенко з новим трактуванням котлети по-київськи: