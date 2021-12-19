Про це нардеп заявив, коли спілкувався з журналістами одного з уркаїнських телеканалів. Тищенко відвідав новорічний майданчик біля Офісу Президента.

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Тищенко хоче приготувати "мітболи по-київськи"

Представник "Слуги народу" порадив українцям приготувати з любов'ю якусь дуже смачну страву. Ба більше, Тищенко поділився, що і сам не проти постояти біля плити.

У мене є багато смачних страв. Якщо казати про мітболи, то найсмачніша страва будь-якого столу – це "мітболи по-київськи",

– розповів Тищенко.

Тищенко порадив стежити за трендами

На зауваження журналіста, що це ж котлета по-київськи, Тищенко заперечив. Політик наголосив, що українською мовою правильно говорити "мітбол", адже, мовляв, так українці слідують трендам.

Тому що ми – молодь, а молодь завжди на передовій, українська молодь – вона найщиріша, найміцніша. Вона завжди диктує нові тренди,

– пояснив нардеп.

Дивіться відео, на якому – Тищенко з новим трактуванням котлети по-київськи:

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