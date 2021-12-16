Тищенко наполягає, що йому не потрібні рекомендації. Нардеп запевняє, що читає під час відпочинку.

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Мені не потрібні рекомендації. Я – народний депутат України, заступник голови фракції. У мене немає часу на книги, бо треба працювати,

– сказав Тищенко.

Нардеп також переконував, що читає завжди, коли відпочиває.

Які книги радив читати Стефанчук

З 13 по 19 грудня в Україні триває перша загальнонаціональна акція "Національний тиждень читання". До неї долучився голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та порадив книги депутатам.

До списку книг увійшли:

Григорій Сковорода "Найкраще";

Норман Дейвіс "Європа. Історія" (Europe. A History);

Михайло Зигар "Імперія повинна померти" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900 – 1917 гг.");

Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" (The Churchill Factor. How one man made history);

Адмірал Вільям Г. Макрейвен "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

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