Тищенко настаивает, что ему не нужны рекомендации. Нардеп уверяет, что читает во время отдыха.

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Мне не нужны рекомендации. Я – народный депутат Украины, заместитель председателя фракции. У меня нет времени на книги, потому что надо работать,

– сказал Тищенко.

Нардеп также убеждал, что читает всегда, когда отдыхает.

Какие книги советовал читать Стефанчук

С 13 по 19 декабря в Украине продолжается первая общенациональная акция "Национальная неделя чтения". К ней присоединился председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и посоветовал книги депутатам.

В список книг вошли:

Григорий Сковорода "Лучшее";

Норман Дейвис "Европа. История" (Europe. A History);

Михаил Зыгарь "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900 – 1917 гг.");

Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" (The Churchill Factor. How one man made history);

Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

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