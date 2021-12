Спікер сказав, що хоче долучитися до популяризації книг. Він дав пораду депутатам щодо того, як провести новорічно-різдвяні свята.

До теми Скільки українців щодня читає книги та яка ситуація за кордоном

"Як і обіцяв: звертаюсь до народних обранців із новою ініціативою, своєрідним "домашнім завданням" – рекомендую 5 книжок "від спікера", які просив би кожного, за можливості, прочитати найближчим часом", – написав Стефанчук.

Голова Верховної Ради склав список книг для депутатів. До нього увійшли:

Стефанчук додав, що до його списку не увійшли Конституція України та Регламент Верховної Ради України, адже всі й так повинні знати їх напам'ять. Він додав, що на літні канікули готує розширений список.

Повний текст публікації Руслана Стефанчука:

У день загальнонаціональної акції "Національний тиждень читання" хочу долучитись до популяризації книг, а також спонукати всіх до читання ще чогось, крім соцмереж, месенджерів та клікбейтних заголовків у ЗМІ.

Тому пропоную колегам з користю провести новорічно-різдвяні свята. Як і обіцяв: звертаюсь до народних обранців із новою ініціативою, своєрідним "домашнім завданням" – рекомендую 5 книжок "від спікера", які просив би кожного, за можливості, прочитати найближчим часом.

До мого новорічного топу цьогоріч увійшли:

Григорій Сковорода "Найкраще";

Норман Дейвіс "Європа. Історія" (Europe. A History);

Михайло Зигар "Імперія повинна померти" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.");

Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" (The Churchill Factor. How one man made history);

Адмірал Вільям Г. Макрейвен "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

Звісно, можна і більше...

Крім того, на літні канікули готую розгорнутий список. Також чекатиму рекомендацій і навзаєм: яка книга припала вам до душі?

P.S. До мого переліку не увійшли Конституція України та Регламент Верховної Ради України, адже передбачаю, що всі й без цього повинні вже знати їх "на зубок".