Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

До теми Росія активізується на Донеччині, майже 140 боїв за добу: зведення Генштабу

Яка ситуація на фронті на 30 липня, за даними ISW?

29 липня російські війська продовжили наступальні операції в Курській області , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. У Сумській області продовжилися бої. Однак підтверджених просувань з обох сторін – не було.

продовжилися бої. Однак підтверджених просувань з обох сторін – не було. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області , але підтвердженого прогресу не досягли. Те ж саме стосується відтинку біля Великого Бурлука та Куп'янського напрямку .

, але підтвердженого прогресу не досягли. Те ж саме стосується відтинку біля та . Окупанти нещодавно просунулися на Лиманському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися до Північних Колодязів, що на північний схід від Лимана.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися до Північних Колодязів, що на північний схід від Лимана. На Сіверському напрямку росіяни продовжували наступати, але просувань у них – не було.

росіяни продовжували наступати, але просувань у них – не було. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать, що ворог мав успіх у південній та центральній частинах міста.

Ситуація на фронті станом на 30 липня 2025 року / Карти ISW

Українські військові просунулися на Торецькому напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід Яблунівки, що на північний захід від Торецька.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід Яблунівки, що на північний захід від Торецька. На Покровському напрямку успіхи були у противника. Кадри, опубліковані 29 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Володимирівки.

успіхи були у противника. Кадри, опубліковані 29 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Володимирівки. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися в полях на північний захід від Олексіївки, що може означати, що окупанти, ймовірно, нещодавно захопили цей населений пункт

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися в полях на північний захід від Олексіївки, що може означати, що окупанти, ймовірно, нещодавно захопили цей населений пункт Росіяни здійснювали атаки у напрямку Великомихайлівки , але не досягли підтвердженого прогресу.

, але не досягли підтвердженого прогресу. Російська армія нещодавно просунулася на сході Запорізької області. Кадри, опубліковані 29 липня, демонструють, як російські війська піднімають прапор у Темирівці (на північний схід від Гуляйполя), що свідчить про те, що росіяни, ймовірно, захопили Темирівку.

Кадри, опубліковані 29 липня, демонструють, як російські війська піднімають прапор у Темирівці (на північний схід від Гуляйполя), що свідчить про те, що росіяни, ймовірно, захопили Темирівку. На заході Запорізької області та на Херсонському напрямку окупанти здійснювали атаки, але не мали успіху.

Отже, підсумовуючи, можна сказати, що росіяни за останню добу просунулися на Лиманському, Покровському, Новопавлівському напрямках, а також поблизу Часового Яру та на сході Запорізької області. Водночас українські захисники мали успіхи на Торецькому напрямку.