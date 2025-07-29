Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яка поточна ситуація на фронті?
У Генеральному штабі зазначили, що з початку доби відбулося 139 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях захисників України й населених пунктів три ракетних та 32 авіаційні удари, застосував 6 ракет та скинув 59 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 229 ударів дронами-камікадзе та 3 919 обстрілів.
- На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Зафіксовано 16 атак, ще 2 бої тривають. Росіяни обстріляли позиції 287 разів, у тому числі 8 разів із реактивних систем залпового вогню, завдали 2 авіаудари та скинули 3 керовані бомби.
- На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорватися 4 рази – поблизу Вовчанська та в напрямку Колодязного. Усі атаки були відбиті.
- На Куп'янському напрямку ворог провів 2 атаки – у напрямку Піщаного та в районі Голубівки.
- На Лиманському напрямку було 20 атак у районах Нового Миру, Колодязів, Карпівки, Діброви, Торського, а також у напрямках Середнього, Шандриголового та Ямполя.
- На Сіверському напрямку відбито 5 атак біля Григорівки, Сіверська та Федорівки, ще 2 бої тривають.
- На Краматорському напрямку було 3 спроби прориву – у напрямку Білої Гори та біля Новомаркового. Усі атаки відбиті.
- На Торецькому напрямку ворог атакував 6 разів поблизу Торецька.
- Покровський напрямок – найгарячіша ділянка фронту – 48 атак у районах Попового Яру, Володимирівки, Новоекономічного, Миколаївки, Родинського, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Новопідгороднього, Муравки, Миролюбівки, Горіхового, Дачного, Никанорівки, Новоукраїнки. Один бій ще триває. Знищено 96 росіян (з них 56 – безповоротно), 14 дронів, 2 укриття, пошкоджено 2 авто і 2 мотоцикли.
- На Новопавлівському напрямку відбито 7 атак у районах Олександрограда, Зеленого Гаю, Вільного Поля, Новохатського та Зеленого Поля, ще 1 бій триває.
- На Гуляйпільському напрямку боїв не було, але росіяни завдали авіаудару некерованими ракетами по Білогір'ю.
- На Оріхівському напрямку українські сили відбили 2 атаки біля Плавнів.
- На Придніпровському напрямку було 6 атак, усі відбиті.