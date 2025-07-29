Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какова текущая ситуация на фронте?
В Генеральном штабе отметили, что с начала суток произошло 139 боевых столкновений. Враг нанес по позициям защитников Украины и населенных пунктов три ракетных и 32 авиационных удара, применил 6 ракет и сбросил 59 управляемых авиационных бомб, совершил 1 229 ударов дронами-камикадзе и 3 919 обстрелов.
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Зафиксировано 16 атак, еще 2 боя продолжаются. Россияне обстреляли позиции 287 раз, в том числе 8 раз из реактивных систем залпового огня, нанесли 2 авиаудара и сбросили 3 управляемые бомбы.
- На Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорваться 4 раза – вблизи Волчанска и в направлении Колодязного. Все атаки были отбиты.
- На Купянском направлении враг провел 2 атаки – в направлении Песчаного и в районе Голубовки.
- На Лиманском направлении было 20 атак в районах Нового Мира, Колодезей, Карповки, Дибровы, Торского, а также в направлениях Среднего, Шандриголового и Ямполя.
- На Северском направлении отбито 5 атак у Григорьевки, Сиверска и Федоровки, еще 2 боя продолжаются.
- На Краматорском направлении было 3 попытки прорыва – в направлении Белой Горы и у Новомаркового. Все атаки отбиты.
- На Торецком направлении враг атаковал 6 раз вблизи Торецка.
- Покровское направление – самый горячий участок фронта – 48 атак в районах Попового Яра, Владимировки, Новоэкономичного, Николаевки, Родинского, Лысовки, Покровска, Звериного, Котлиного, Удачного, Новоподгороднего, Муравки, Миролюбовки, Орехового, Дачного, Никаноровки, Новоукраинки. Один бой еще продолжается. Уничтожено 96 россиян (из них 56 – безвозвратно), 14 дронов, 2 укрытия, повреждено 2 авто и 2 мотоцикла.
- На Новопавловском направлении отбито 7 атак в районах Александрограда, Зеленой Рощи, Свободного Поля, Новохатского и Зеленого Поля, еще 1 бой продолжается.
- На Гуляйпольском направлении боев не было, но россияне нанесли авиаудар неуправляемыми ракетами по Белогорью.
- На Ореховском направлении украинские силы отбили 2 атаки возле Плавней.
- На Приднепровском направлении было 6 атак, все отбиты.