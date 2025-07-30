Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Дивіться також Ворог мав просування на Запоріжжі, Донеччині та біля адмінмежі Дніпропетровщини, – DeepState

Яка ситуація на фронті на 30 липня?

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Захисники зупинили 22 штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 5 разів атакував позиції ЗСУ в районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

На Куп'янському напрямку було 4 атаки. Оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Куп'янська та в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Росіяни намагалися вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Серебрянки, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили 7 атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 4 боєзіткнення у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

На Торецькому напрямку було 9 атак – у районах Торецька та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 10 атак у районах населених пунктів: Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське, Маліївка, Темирівка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили 2 атаки в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку загарбники здійснили 6 спроб просунутися.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.