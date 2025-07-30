Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.
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Какова ситуация на фронте на 30 июля, по данным ISW?
- 29 июля российские войска продолжили наступательные операции в Курской области, но не продвинулись вперед.
- У Сумской области продолжились бои. Однако подтвержденных продвижений с обеих сторон – не было.
- Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. То же самое касается отрезка возле Великого Бурлука и Купянского направления.
- Оккупанты недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись к Северным Колодцам, что к северо-востоку от Лимана.
- На Северском направлении россияне продолжали наступать, но продвижений у них – не было.
- Российские войска недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют, что враг имел успех в южной и центральной частях города.
Ситуация на фронте по состоянию на 30 июля 2025 года / Карты ISW
- Украинские военные продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток Яблоновки, что к северо-западу от Торецка.
- На Покровском направлении успехи были у противника. Кадры, опубликованные 29 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Владимировки.
- Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в полях к северо-западу от Алексеевки, что может означать, что оккупанты, вероятно, недавно захватили этот населенный пункт
- Россияне совершали атаки в направлении Великомихайловки, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Российская армия недавно продвинулась на востоке Запорожской области. Кадры, опубликованы 29 июля, демонстрируют, как российские войска поднимают флаг в Темировке (к северо-востоку от Гуляйполя), что свидетельствует, что россияне, вероятно, захватили Темировку.
- На западе Запорожской области и на Херсонском направлении оккупанты осуществляли атаки, но не имели успеха.
Итак, подводя итоги, можно сказать, что россияне за последние сутки продвинулись на Лиманском, Покровском, Новопавловском направлениях, а также вблизи Часового Яра и на востоке Запорожской области. В то же время украинские защитники имели успехи на Торецком направлении.