Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

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Какова ситуация на фронте на 30 июля, по данным ISW?

29 июля российские войска продолжили наступательные операции в Курской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. У Сумской области продолжились бои. Однако подтвержденных продвижений с обеих сторон – не было.

продолжились бои. Однако подтвержденных продвижений с обеих сторон – не было. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области , но подтвержденного прогресса не достигли. То же самое касается отрезка возле Великого Бурлука и Купянского направления .

, но подтвержденного прогресса не достигли. То же самое касается отрезка возле и . Оккупанты недавно продвинулись на Лиманском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись к Северным Колодцам, что к северо-востоку от Лимана.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись к Северным Колодцам, что к северо-востоку от Лимана. На Северском направлении россияне продолжали наступать, но продвижений у них – не было.

россияне продолжали наступать, но продвижений у них – не было. Российские войска недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют, что враг имел успех в южной и центральной частях города.

Ситуация на фронте по состоянию на 30 июля 2025 года / Карты ISW

Украинские военные продвинулись на Торецком направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток Яблоновки, что к северо-западу от Торецка.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток Яблоновки, что к северо-западу от Торецка. На Покровском направлении успехи были у противника. Кадры, опубликованные 29 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Владимировки.

успехи были у противника. Кадры, опубликованные 29 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Владимировки. Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в полях к северо-западу от Алексеевки, что может означать, что оккупанты, вероятно, недавно захватили этот населенный пункт

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в полях к северо-западу от Алексеевки, что может означать, что оккупанты, вероятно, недавно захватили этот населенный пункт Россияне совершали атаки в направлении Великомихайловки , но не достигли подтвержденного прогресса.

, но не достигли подтвержденного прогресса. Российская армия недавно продвинулась на востоке Запорожской области. Кадры, опубликованы 29 июля, демонстрируют, как российские войска поднимают флаг в Темировке (к северо-востоку от Гуляйполя), что свидетельствует, что россияне, вероятно, захватили Темировку.

Кадры, опубликованы 29 июля, демонстрируют, как российские войска поднимают флаг в Темировке (к северо-востоку от Гуляйполя), что свидетельствует, что россияне, вероятно, захватили Темировку. На западе Запорожской области и на Херсонском направлении оккупанты осуществляли атаки, но не имели успеха.

Итак, подводя итоги, можно сказать, что россияне за последние сутки продвинулись на Лиманском, Покровском, Новопавловском направлениях, а также вблизи Часового Яра и на востоке Запорожской области. В то же время украинские защитники имели успехи на Торецком направлении.