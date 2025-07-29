Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя председателя Сумского районного совета Владимира Бицака в эфире телеканала Эспрессо.

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Какая ситуация в Кондратовке сейчас?

Село Кондратовка, которое более двух месяцев находилось под российской оккупацией, удалось освободить в ходе боевых действий. Генеральный штаб ВСУ 27 июля официально подтвердил деоккупацию села, в котором раньше кипела жизнь, а сейчас – остались только руины.

Как рассказывает Владимир Бицак, сейчас в селе стоит сильная вонь. На улицах лежат тела уничтоженных оккупантов, которые с дорог убирают Силы обороны.

Гражданских людей в селе нет, ведь исчезло даже то небольшое количество жителей, которые оставались в Кондратовке перед вторжением врага. Местные власти не знают, какова судьба этих людей.

Кондратовка - очень большой населенный пункт, в котором раньше были школа, больница и клуб. Спасибо 225-му ОШП, который провел большую работу, ребята действовали с пониманием, ведь оккупанты были в окружении,

– отметил чиновник райсовета.

Бицак добавил, что раньше освободить Кондратовку было трудно. Время от времени возможность деоккупации появлялась, но ВСУ не действовали из-за угрозы гибели. Бойцы разработали четкую и грамотную тактику. Сейчас они продолжают зачистку и наведение порядка. В Сумском районном совете уверены, что село можно отстроить после оккупации.