Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно об освобождении Кондратовки?
В группировке войск "Курск" официально подтвердили деоккупацию населенного пункта Кондратовка Хотинской общины.
Военными частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в силы и средства группировки войск "Курск", а также силами и средствами старшего начальника – был освобожден населенный пункт Кондратовка Сумской области. В настоящее время продолжаются стабилизационные действия,
– сообщил представитель УВ "Курск".
Где расположена Кондратовка: смотрите на карте
Заметим, о освобождении Кондратовки 25 июля писали в DeepState. Там отмечали, что отбить село удалось силами 225 ОШП.
"Это уже второе село, которое освободило подразделение на Сумщине. В течение освобождения обоих сел у противника большие потери" – отмечали там.
Как рассказали в DeepState, в первую очередь данный успех стал возможен за счет уникальной тактики и подходов, которые использует 225 ОШП.