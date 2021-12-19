Об этом нардеп заявил, когда общался с журналистами одного из украинских телеканалов. Тищенко посетил новогоднюю площадку возле Офиса Президента.

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Тищенко хочет приготовить "митболы по-киевски"

Представитель "Слуги народа" посоветовал украинцам приготовить с любовью какое-нибудь вкусное блюдо. Более того, Тищенко поделился, что и сам не прочь постоять у плиты.

У меня есть много вкусных блюд. Если говорить о митболах, то самое вкусное блюдо любого стола – это "митболы по-киевски",

– рассказал Тищенко.

Тищенко посоветовал следить за трендами

На замечание журналиста, что это котлета по-киевски, Тищенко возразил. Политик подчеркнул, что на украинском языке правильно говорить "митбол", ведь, якобы так украинцы следуют трендам.

Потому что мы – молодежь, а молодежь всегда на передовой, украинская молодежь – она самая искренняя, самая крепкая. Она всегда диктует новые тренды,

– объяснил нардеп.

Смотрите видео, на котором – Тищенко с новой трактовкой котлеты по-киевски:

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