Об этом нардеп заявил, когда общался с журналистами одного из украинских телеканалов. Тищенко посетил новогоднюю площадку возле Офиса Президента.
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Тищенко хочет приготовить "митболы по-киевски"
Представитель "Слуги народа" посоветовал украинцам приготовить с любовью какое-нибудь вкусное блюдо. Более того, Тищенко поделился, что и сам не прочь постоять у плиты.
У меня есть много вкусных блюд. Если говорить о митболах, то самое вкусное блюдо любого стола – это "митболы по-киевски",
– рассказал Тищенко.
Тищенко посоветовал следить за трендами
На замечание журналиста, что это котлета по-киевски, Тищенко возразил. Политик подчеркнул, что на украинском языке правильно говорить "митбол", ведь, якобы так украинцы следуют трендам.
Потому что мы – молодежь, а молодежь всегда на передовой, украинская молодежь – она самая искренняя, самая крепкая. Она всегда диктует новые тренды,
– объяснил нардеп.
Смотрите видео, на котором – Тищенко с новой трактовкой котлеты по-киевски:
Последние скандальные заявления Тищенко: коротко
- Николай Тищенко предложил однопартийцам отпраздновать Новый год в элитном ресторане Harvest под Киевом.
- Заведение – очень дорогое, бутылка шампанского стоит от 2 600 гривен.
- О такой идее политик переписывался с однопартийцами в мессенджере.
- Идею Тищенко раскритиковал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Он подчеркнул, что "достаточно повеселились уже в Трускавце".