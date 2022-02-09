Известный украинский гастродипломат Юрий Ковриженко с ресторатором не согласен. В эксклюзивном интервью сайту 24 канала он объяснил, почему нельзя называть котлеты по-киевски "митболами".

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Что сказал Тищенко

У меня есть много вкусных блюд. Если говорить о митболах, то самое вкусное блюдо любого стола – это "митболы по-киевски",

– заявил Николай Тищенко.

На замечание журналиста, что это же котлета по-киевски, он возразил.

По словам ресторатора, на украинском языке правильно говорить "митбол", ведь, мол, так украинцы следуют трендам.

Тищенко заявил, что правильно говорить "митбол", а не "котлета по-киевски" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Потому что мы – молодежь, а молодежь всегда на передовой, украинская молодежь – она самая искренняя, самая крепкая. Она всегда диктует новые тренды,

– пояснил нардеп.

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Гастродипломат исправил ресторатора

Это как говорили в старом фильме: "Крутон может стоить семь евро, а гренка не может". Здесь так же. Во-первых, разная техника приготовления пищи. Котлета с "митболом" одинаковы исключительно по форме,

– пояснил Ковриженко.

Котлета с "митболом" – одинаковые исключительно по форме, отметил Юрий Ковриженко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Шеф-дипломат добавил, что в составе "митбола" есть рис или какая-то крупа, его дополняющая. "Митболы" же – это мягкие шарики, которые обычно протушивали в томатном соусе.

Обратите внимание! Meatball с английского переводится как "тефтеля", а the Chiken Kyiv – "котлета по-киевски".

Смотрите видео, на котором – Тищенко с новой трактовкой котлеты по-киевски: