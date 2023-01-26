Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Однак, мовляв, є етична складова питання і депутати повинні залишатись в Україні на час дії воєнного стану.

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Набрав чинності указ президента, що ні народні обранці, ні чиновники не можуть виїжджати за кордон, окрім як задля офіційного відрядження. І хоча Тищенко виїхав раніше цього указу і юридично нічого не порушив, ви ж розумієте, що є моральна частина суспільного договору, який під час війни депутати мають перебувати в Україні, окрім випадків, коли вони виконують міжнародну місію,

– зазначив Давид Арахамія.

Тищенко сам придумав собі поїздку

Арахамія пояснив, що мова про зустрічі, які узгодженні з МЗС, коли є чітка мета. Тищенко ж, за його словами, самостійно домовився із посольством королівства Таїланд.

Виявилось що там понад 2 тисячі українців є, які не мають зв'язку з владою. Він вирішив зробити таку зустріч, хоч ціль поїздки була інша,

– зауважив Арахамія.

Яка ціль поїздки була насправді – Арахамія не уточнив. Лише зауважив, що цю ситуацію важко пояснити суспільству, таку поведінку вважає неприйнятною для чиновника.

"Тому вирішив негайно позбавити його статусу заступника голови фракції і звернувся до Олени Шуляк, вона швидко відреагувала, а також проходить онлайн-опитування щодо виключення Тищенка з фракції", – додав він.

Додамо, що Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що не відряджав Миколу Тищенка за кордон. Тобто, фактично відрядження "липове".

Важливо! 23 січня РНБО вирішила на час воєнного стану випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження. З інших причин виїзд за кордон тепер заборонений. Це стосується народних депутатів, суддів, прокурорів, голів ОДА тощо.

Тищенко дійсно законно перетнув кордон

Укрінформу у пресслужбі Державної прикордонної служби повідомили, що депутат Микола Тищенко виїхав за кордон законно, оскільки зміни до рішення РНБО уряд має напрацювати упродовж 5 днів. Тобто, Тищенко виїхав згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні.

Історія однієї поїздки у Таїланд: за що виключили Тищенка

На сайті посольства України в Таїланді сьогодні, 26 січня, з'явився анонс про зустріч з народним депутатом Миколою Тищенком. Він поїхав туди нібито "покращувати взаємодію" з представниками української громади.

Зустріч запланували провести не в будівлі посольства, а в 4-зірковому готелі Novotel.

За кілька годин після того, як стало відомо про поїздку Тищенка, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Саме тому партія готує кадрові рішення та анонсував звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга народу".

Майже відразу голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що Миколу Тищенка виключили з партії.

Мережа вибухнула мемами, а у Центрі протидії корупції пожартували, що депутат Микола Тищенко "вирвався із закарпатського котла" та проводить зустріч з виборцями у Таїланді.

Зауважимо, що це не перший гучний скандал за участю чиновника. На його рахунку – вечірка у розпал локдауну, штовханини в Раді та ганебні обмовки.

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