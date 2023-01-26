Той факт, що Президент України Володимир Зеленський проводить "чистку" у своїх рядах і, принаймні, реагує на поведінку "слуги народу", це дуже добрий знак. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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За його словами, Тищенко після того, як скандал вийшов на поверхню, почав "клеїти дурня".

"Або він такий по життю – людина, у якої немає мозку, щоб таке робити в країні, що воює", – наголосив політолог.

Тищенко є депутатом-мажоритарщиком

На його думку, Зеленський починає знаходити час, щоб реагувати на те, що відбувається саме у владі.

Зараз з армією більш-менш вибудована робота, вона активно переходить на стандарти НАТО. Це ледь не єдина інституція в нашій країні, яка вже працює за західними стандартами,

– наголосив Загородній.

Він зазначив, що СБУ теж працює – ловить колаборантів, проводить роботу з московськими попами. Віра в суспільстві дуже зросла до цих інституцій: в армії – 96%, у СБУ – 63%, особисто у Володимира Зеленського – 84%.

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Але інші інституції ще "плавають". Корупційні скандали, які накопичились, потребують реакції. І ми бачимо, що Зеленський цю реакцію, принаймні, демонструє,

– вважає він.

Проте, Тарас Загородній зауважив, що пан Тищенко з парламенту нікуди не дінеться, тому що він є київським мажоритарником. А з мажоритарниками фактично нічого зробити не можна. Якщо тільки вони особисто не складуть мандат.

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