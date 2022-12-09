Нічні пригоди Тищенка на Закарпатті

Про нічні пригоди нардепа розповів місцевий журналіст Віталій Глагола. Він також опублікував фотографії Тищенко, де той намагався сховатися від камери. Згодом інформацію 24 каналу підтвердили у поліції Закарпаття.

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Микола Тищенко з групою осіб посеред ночі проник на територію приватної бази "Грінвуд-2005",

– розповів Глагола.



Тищенко намагався незаконно пробратися на територію підприємства / Фото з телеграму Віталія Глаголи

Охоронець території вирішив не зволікати й викликав на місце події правоохоронців.

До речі, журналіст зазначив, що підприємство розташоване на вулиці Головній у селі Циганівці Ужгородського району. За даними сайту Youcontrol, серед видів діяльності "Грінвуд-2005" є:

збирання дикорослих недеревних продуктів;

надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;

лісопильне та стругальне виробництво.

Що Тищенко робив серед ночі на цьому підприємстві невідомо.

Зверніть увагу! У поліції Закарпаття підтвердили журналістам 24 каналу інформацію про те, що нардеп вночі хотів проникнути на приватну територію. Правоохоронці зазначили, що загалом було кілька звернень, які стосувалися лісової галузі. Зараз визначають правову кваліфікацію справи й здійснюють перевірки.

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Тищенко не розрахувався в ресторані

Весною член Львівського туристичного альянсу Андрій Вільчинський повідомив, що Тищенко "забув" розрахуватися за обід в одному з львівських ресторанів. Нардеп тоді навіть потрапив на камеру відеоспостереження закладу.