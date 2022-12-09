Нічні пригоди Тищенка на Закарпатті
Про нічні пригоди нардепа розповів місцевий журналіст Віталій Глагола. Він також опублікував фотографії Тищенко, де той намагався сховатися від камери. Згодом інформацію 24 каналу підтвердили у поліції Закарпаття.
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Микола Тищенко з групою осіб посеред ночі проник на територію приватної бази "Грінвуд-2005",
– розповів Глагола.
Тищенко намагався незаконно пробратися на територію підприємства / Фото з телеграму Віталія Глаголи
Охоронець території вирішив не зволікати й викликав на місце події правоохоронців.
До речі, журналіст зазначив, що підприємство розташоване на вулиці Головній у селі Циганівці Ужгородського району. За даними сайту Youcontrol, серед видів діяльності "Грінвуд-2005" є:
- збирання дикорослих недеревних продуктів;
- надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
- лісопильне та стругальне виробництво.
Що Тищенко робив серед ночі на цьому підприємстві невідомо.
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Тищенко не розрахувався в ресторані
Весною член Львівського туристичного альянсу Андрій Вільчинський повідомив, що Тищенко "забув" розрахуватися за обід в одному з львівських ресторанів. Нардеп тоді навіть потрапив на камеру відеоспостереження закладу.