Заступник голови фракції "Слуга народу" цього дня привітав земляків з Днем Незалежності. 24 канал нагадує народному депутату, що це свято в Україні відзначають 24 серпня, а "державність" та "незалежність" – це різні поняття.
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Тищенко привітав українців з Днем Незалежності 28 липня
У День української державності 28 липня Микола Тищенко вирішив привітати українців з Днем Незалежності. Для цього на своїй сторінці у фейсбуці він опублікував допис, до якого прикріпив щемливого вірша та фото з українськими прапорами у центрі Києва.
З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!
– написав Тищенко.
Додамо, що публікація на сторінці нардепа з'явилась близько 10:55 28 липня. У коментарях під дописом українці обурилися невігластву Тищенка й почали запитувати, яким чином День Незалежності "перенесли" на майже місяць раніше, нікого про це не сповістивши.
Тищенко привітав українців з Днем Незалежності 28 липня / Скриншот з соцмереж
До слова, невдовзі Микола Тищенко, зрозумівши помилку, видалив допис з привітанням зі своєї сторінки.
Інші курйози з Миколою Тищенком: коротко
- На початку березня Микола Тищенко "забув" розрахуватися в одному з львівських закладів. Політик просто вийшов з ресторану повз касу. З посадовцем намагались зв'язатися через соцмережі, аби він все ж оплатив своє замовлення, проте марно.
- У лютому нардеп відзначився сексистською заявою. Під час виступу у Київраді він коментував розгляд рішення щодо початку створення у столиці районних рад, коли звернувся до жінки "ви, дівчинка, яка посміхається".
- До Дня Соборності Тищенко оприлюднив інше одіозне привітання українців. Він згадав про "єдину, сильну та незалежну" державу, проте "від Києва до Закарпаття", забувши про решту регіонів соборної України.
- 7 січня нардеп переплутав Різдво з Великоднем, привітавши українців з "воскресінням Христовим".
- Також Тищенко обмовився, заявивши, що "вакцинувався ковідом".
- Однією з найодіозніших заяв Миколи Тищенка, що викликала величезне обурення українців, було те, що у жовтні минулого року буцімто можна було купити яловичину по 20 гривень за кілограм. Такі ціни, за словами нардепа, можна було знайти на Бессарабському ринку, який вважають одним із найдорожчих у Києві.
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