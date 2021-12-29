Раніше Тищенко вже заявляв, що вакцинований. Проте спочатку не зміг показати сертифікат, аби це підтвердити. Він стверджував, що не користується "Дією" і має паперовий документ.

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Чому Тищенка запідозрили у брехні про щеплення

Згодом політик таки показав скриншот QR-коду у застосунку. Проте у мережі запідозрили, що він – несправжній. Мовляв, на перший погляд – все гаразд. Втім, якщо добре придивитися, то видно, що скриншот "з'їхав", а значок Дії "забився у кут".

Відповідаючи на питання Катерини Осадчої, нардеп заявив, що його "оболгали". Він висловився російською й одразу ж пояснив, що завжди так робить, коли лається. Мовляв, українська – надто мелодійна мова й з нею "так не працює".

Як нардеп відповів на питання про вибір вакцини

Тищенко наголосив, що перехворів на коронавірус. "По-друге, я сертифікувався у парламент. Як заступник голови фракції я маю показувати приклад для людей", – додав він. Коли Осадча запитала, яким саме препаратом щепився "слуга", той ще раз повторив, що хворів на COVID-19.

"Потім я вакцинувався ковідом", – зазначив скандальний нардеп. Втім, після цього поспішив виправитися й пояснив, що отримав щеплення препаратом Pfizer.

Тищенко відповідає на питання про вакцинацію: дивіться відео