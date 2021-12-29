Ранее Тищенко уже заявлял, что он вакцинирован. Однако сначала не смог показать сертификат, чтобы подтвердить это. Он утверждал, что не пользуется приложением "Дия" и у него бумажный документ.

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Почему Тищенко заподозрили во лжи о прививках

Впоследствии политик показал скриншот QR-кода в приложении. Однако в сети заподозрили, что он ненастоящий. Якобы на первый взгляд – все хорошо. Впрочем, если хорошо присмотреться, то видно, что скриншот съехал, а значок приложения "Дия" "забился в угол".

Отвечая на вопрос Екатерины Осадчей, нардеп заявил, что его "оболгали". Он высказался по-русски и сразу же объяснил, что всегда так делает, когда ругается. Якобы украинский – слишком мелодичный язык и с ним "так не работает".

Как нардеп ответил на вопрос о выборе вакцины

Тищенко подчеркнул, что переболел коронавирусом. "Во-вторых, я сертифицировался в парламент. Как заместитель председателя фракции я должен показывать пример для людей", – добавил он. Когда Осадчая спросила, каким именно препаратом привился "слуга", тот еще раз повторил, что болел COVID-19.

"Потом я вакцинировался ковидом", – отметил скандальный нардеп. Впрочем, после этого поспешил исправиться и объяснил, что получил прививку препаратом Pfizer.

Тищенко отвечает на вопросы о вакцинации: смотрите видео