Ведущий Алексей Дурнев опубликовал несколько видео. На одном из них Тищенко показывает свой COVID-сертификат в "Дие"

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Тищенко показал сомнительный скриншот QR-кода

Ранее Тищенко заявлял, что вакцинировался, но сертификат показать не смог. Мол, он у него бумажный, "Дией" парламентарий не пользуется. Да и, в конце концов, не чувствует в этом необходимости. При необходимости, добавил тогда нардеп, он дополнительно делает ПЦР-тест.

Теперь журналисты снова обратились к нардепу с просьбой продемонстрировать сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Тищенко принялся делать это на телефоне.

И он показал журналистам свой COVID-сертификат. Однако кое-что в документе вызвало подозрения.

На первый взгляд – все в порядке. Но скриншот чуть-чуть съехал. Значок "Дии" забился в угол,
– отметил Дурнев.

Ведущий подытожил, что это может быть фотошоп.

Тищенко показал сомнительный COVID-сертификат: смотрите отрывок видео

Отношение Тищенко к карантину: что известно

  • Сначала Тищенко очутился в центре скандала весной 2020 года. Тогда журналисты Bihus.info обнародовали расследование по его ресторану "Велюр".
  • Они опубликовали доказательства, что заведение "слуги народа" принимало посетителей во время карантина. Тищенко ответил, что это были личные встречи, а гости "сидели голодными".
  • В апреле 2021 года нардеп устроил приватную вечеринку по случаю дня рождения жены. В тот момент в Украине также действовали жесткие карантинные ограничения.
  • По информации журналистов-расследователей "Схем", событие произошло в пятизвездочном отеле Fairmont в центре Киева. Гостей просили не публиковать фото события в день празднования и не ставить геолокацию.