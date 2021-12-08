Ведущий Алексей Дурнев опубликовал несколько видео. На одном из них Тищенко показывает свой COVID-сертификат в "Дие"

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Тищенко показал сомнительный скриншот QR-кода

Ранее Тищенко заявлял, что вакцинировался, но сертификат показать не смог. Мол, он у него бумажный, "Дией" парламентарий не пользуется. Да и, в конце концов, не чувствует в этом необходимости. При необходимости, добавил тогда нардеп, он дополнительно делает ПЦР-тест.

Теперь журналисты снова обратились к нардепу с просьбой продемонстрировать сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Тищенко принялся делать это на телефоне.

И он показал журналистам свой COVID-сертификат. Однако кое-что в документе вызвало подозрения.

На первый взгляд – все в порядке. Но скриншот чуть-чуть съехал. Значок "Дии" забился в угол,

– отметил Дурнев.

Ведущий подытожил, что это может быть фотошоп.

Тищенко показал сомнительный COVID-сертификат: смотрите отрывок видео

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