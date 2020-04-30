Тищенко объяснил "Слуге народа" работу ресторана "Велюр" во время карантина
Киевский ресторан "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, обвиняют в работе во врем карантина. Нардеп сообщил партии, заведение работало в режиме встреч.
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что "господин Николай дал определенные объяснения, что заведение работало не в ресторанном режиме, а в режиме встреч", сообщает "РБК-Украина".
Между тем Неудобно получилось: Ляшко замуровал не тот вход в ресторан "Велюр"
Сейчас эту информацию проверяют.
Пока правоохранители не определились, является нарушение и публично не дали такой ответ. В принципе, нужно разобраться с правовой составляющей вопроса,
- отметил Корниенко.
Заметим, постановление Кабмина о карантине запретила работу всех заведений общественного питания, в частности, ресторанов и кафе.
Скриншот фрагмента постановления Кабмина о запрете работы ресторанов
В Украине карантин продлится до 11 мая. Верховная Рада ранее усилила ответственность за нарушение карантина.
Какая ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
Что известно о скандале с рестораном "Велюр"
- Журналисты Bihus.info зафиксировали, что в ресторан "Велюр" продолжают приходить гости во время карантина.
- Сам Тищенко пояснил, что ресторан работает как своеобразный штаб и там он проводит отдельные личные встречи.
- Правоохранители проверили информацию СМИ о том, что ресторан "Велюр" Николая Тищенко принимает посетителей.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что полиция прибыла туда "в частности, по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения коллеги.
- "Главный радикал" Олег Ляшко собрал нескольких единомышленников и пошел сооружать вход в ресторан "Велюр". Его двери заложили пеноблоками и залили монтажной пеной. Стены же расписали надписями, "это карантин" и "закон один для всех".
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