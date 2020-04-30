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      Тищенко объяснил "Слуге народа" работу ресторана "Велюр" во время карантина

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      Тищенко пояснил работу ресторана
      Тищенко пояснил работу ресторана / strana.ua/img/forall/u/0/10/вторая(70).jpg

      Киевский ресторан "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, обвиняют в работе во врем карантина. Нардеп сообщил партии, заведение работало в режиме встреч.

      Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что "господин Николай дал определенные объяснения, что заведение работало не в ресторанном режиме, а в режиме встреч", сообщает "РБК-Украина".

      Между тем Неудобно получилось: Ляшко замуровал не тот вход в ресторан "Велюр"

      Сейчас эту информацию проверяют.

      Пока правоохранители не определились, является нарушение и публично не дали такой ответ. В принципе, нужно разобраться с правовой составляющей вопроса,
      - отметил Корниенко.

      Заметим, постановление Кабмина о карантине запретила работу всех заведений общественного питания, в частности, ресторанов и кафе.

      заборона ресторанів постанова кабміну
      Скриншот фрагмента постановления Кабмина о запрете работы ресторанов

      В Украине карантин продлится до 11 мая. Верховная Рада ранее усилила ответственность за нарушение карантина.

      карантин штрафи порушення
      Какая ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Что известно о скандале с рестораном "Велюр"

      • Журналисты Bihus.info зафиксировали, что в ресторан "Велюр" продолжают приходить гости во время карантина.
      • Сам Тищенко пояснил, что ресторан работает как своеобразный штаб и там он проводит отдельные личные встречи.
      • Правоохранители проверили информацию СМИ о том, что ресторан "Велюр" Николая Тищенко принимает посетителей.
      • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что полиция прибыла туда "в частности, по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения коллеги.
      • "Главный радикал" Олег Ляшко собрал нескольких единомышленников и пошел сооружать вход в ресторан "Велюр". Его двери заложили пеноблоками и залили монтажной пеной. Стены же расписали надписями, "это карантин" и "закон один для всех".

      Тищенко и его "Велюр": какие цены в ресторане, что привлекает VIP-гостей даже в карантин - читайте здесь.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Скандал Полиция Слуга народа Кабинет Министров Украины Николай Тищенко
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