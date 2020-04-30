Тищенко объяснил "Слуге народа" работу ресторана "Велюр" во время карантина

Киевский ресторан "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, обвиняют в работе во врем карантина. Нардеп сообщил партии, заведение работало в режиме встреч.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что "господин Николай дал определенные объяснения, что заведение работало не в ресторанном режиме, а в режиме встреч", сообщает "РБК-Украина".

Между тем Неудобно получилось: Ляшко замуровал не тот вход в ресторан "Велюр"

Сейчас эту информацию проверяют.

Пока правоохранители не определились, является нарушение и публично не дали такой ответ. В принципе, нужно разобраться с правовой составляющей вопроса,

- отметил Корниенко.

Заметим, постановление Кабмина о карантине запретила работу всех заведений общественного питания, в частности, ресторанов и кафе.



Скриншот фрагмента постановления Кабмина о запрете работы ресторанов

В Украине карантин продлится до 11 мая. Верховная Рада ранее усилила ответственность за нарушение карантина.



Какая ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Что известно о скандале с рестораном "Велюр"

Журналисты Bihus.info зафиксировали, что в ресторан "Велюр" продолжают приходить гости во время карантина.

Сам Тищенко пояснил, что ресторан работает как своеобразный штаб и там он проводит отдельные личные встречи.

Правоохранители проверили информацию СМИ о том, что ресторан "Велюр" Николая Тищенко принимает посетителей.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что полиция прибыла туда "в частности, по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения коллеги.

"Главный радикал" Олег Ляшко собрал нескольких единомышленников и пошел сооружать вход в ресторан "Велюр". Его двери заложили пеноблоками и залили монтажной пеной. Стены же расписали надписями, "это карантин" и "закон один для всех".

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