Тищенко пояснив "Слузі народу" роботу ресторану "Велюр" під час карантину
Київський ресторан "Велюр", який належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку, звинувачують у роботі під ча карантину. Нардеп повідомив партію, що заклад працював у режисі зустрічей.
Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що "пан Микола дав певні пояснення, що заклад працював не в ресторанному режимі, а в режимі зустрічей", повідомляє "РБК-Україна".
Тим часом Незручно вийшло: Ляшко замурував не той вхід у ресторан "Велюр"
Наразі цю інформацію перевіряють.
Поки правоохоронці не визначилися, чи є порушення і публічно не дали таку відповідь. В принципі, потрібно розібратися з правової складової питання,
– зазначив Корнієнко.
Зауважимо, постанова Кабміну про карантин заборонила роботу усіх закладів громадського харчування, зокрема, ресторанів та кафе.
Скриншот з постанови Кабміну про заборону роботи ресторанів
В Україні карантин триватиме до 11 травня. Верховна Рада раніше посилила відповідальність за порушення карантину.
Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про скандал з рестораном "Велюр"
- Журналісти Bihus.info зафіксували, що у ресторан "Велюр" продовжують приходити гості під час карантину.
- Сам Тищенко пояснив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.
- Правоохоронці перевірили інформацію ЗМІ про те, що ресторан "Велюр" Миколи Тищенка приймає відвідувачів.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.
- "Головний радикал" Олег Ляшко зібрав кількох однодумців і пішов мурувати вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками і залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "це карантин" і "закон один для всіх".
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