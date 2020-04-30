Тищенко пояснив "Слузі народу" роботу ресторану "Велюр" під час карантину

Київський ресторан "Велюр", який належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку, звинувачують у роботі під ча карантину. Нардеп повідомив партію, що заклад працював у режисі зустрічей.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що "пан Микола дав певні пояснення, що заклад працював не в ресторанному режимі, а в режимі зустрічей", повідомляє "РБК-Україна".

Тим часом Незручно вийшло: Ляшко замурував не той вхід у ресторан "Велюр"

Наразі цю інформацію перевіряють.

Поки правоохоронці не визначилися, чи є порушення і публічно не дали таку відповідь. В принципі, потрібно розібратися з правової складової питання,

– зазначив Корнієнко.

Зауважимо, постанова Кабміну про карантин заборонила роботу усіх закладів громадського харчування, зокрема, ресторанів та кафе.



Скриншот з постанови Кабміну про заборону роботи ресторанів

В Україні карантин триватиме до 11 травня. Верховна Рада раніше посилила відповідальність за порушення карантину.



Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про скандал з рестораном "Велюр"

Журналісти Bihus.info зафіксували, що у ресторан "Велюр" продовжують приходити гості під час карантину.

Сам Тищенко пояснив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.

Правоохоронці перевірили інформацію ЗМІ про те, що ресторан "Велюр" Миколи Тищенка приймає відвідувачів.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.

"Головний радикал" Олег Ляшко зібрав кількох однодумців і пішов мурувати вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками і залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "це карантин" і "закон один для всіх".

Тищенко і його "Велюр": які ціни у ресторані, що приваблює VIP-гостей навіть у карантин – читайте тут.