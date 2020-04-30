14:50
30 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Тищенко пояснив "Слузі народу" роботу ресторану "Велюр" під час карантину

      -
      Тищенко пояснив роботу ресторану
      Тищенко пояснив роботу ресторану / strana.ua/img/forall/u/0/10/вторая(70).jpg

      Київський ресторан "Велюр", який належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку, звинувачують у роботі під ча карантину. Нардеп повідомив партію, що заклад працював у режисі зустрічей.

      Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що "пан Микола дав певні пояснення, що заклад працював не в ресторанному режимі, а в режимі зустрічей", повідомляє "РБК-Україна".

      Тим часом Незручно вийшло: Ляшко замурував не той вхід у ресторан "Велюр"

      Наразі цю інформацію перевіряють. 

      Поки правоохоронці не визначилися, чи є порушення і публічно не дали таку відповідь. В принципі, потрібно розібратися з правової складової питання,
      – зазначив Корнієнко.

      Зауважимо, постанова Кабміну про карантин заборонила роботу усіх закладів громадського харчування, зокрема, ресторанів та кафе.

      заборона ресторанів постанова кабміну
      Скриншот з постанови Кабміну про заборону роботи ресторанів

      В Україні карантин триватиме до 11 травня. Верховна Рада раніше посилила відповідальність за порушення карантину.

      карантин штрафи порушення
      Яка відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про скандал з рестораном "Велюр"

      • Журналісти Bihus.info зафіксували, що у ресторан "Велюр" продовжують приходити гості під час карантину.
      • Сам Тищенко пояснив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.
      • Правоохоронці перевірили інформацію ЗМІ про те, що ресторан "Велюр" Миколи Тищенка приймає відвідувачів.
      • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.
      • "Головний радикал" Олег Ляшко зібрав кількох однодумців і пішов мурувати вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками і залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "це карантин" і "закон один для всіх".

      Тищенко і його "Велюр": які ціни у ресторані, що приваблює VIP-гостей навіть у карантин – читайте тут.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Скандал Поліція Слуга народу Кабінет Міністрів України Микола Тищенко Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      28 квітня , 12:42 Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      Наша непередбачувана реальність, або Що буде через рік?
      сьогодні , 14:30 Наша непередбачувана реальність, або Що буде через рік?
      Павло Казарін