Модель призналась, что из-за этой ситуации подверглась огромному хейту. Об этом она рассказала в программе "Светская жизнь".
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Не совсем понимала, за что был хейт, – Барановская
Барановская подчеркнула, что во время празднования ни одного закона не было нарушено. Ведь все происходило в номерах гостиницы.
К тому же якобы за 3 – 5 дней до ее дня рождения в Украине уже открылись все общественные заведения и даже проводились фестивали.
Если вернуться в тот период, я бы ничего не делала. Ведь это был такой воскресный хейт. Я не совсем понимала, за что,
– отметила жена Тищенко.
По ее словам, это был обычный вечер, где никто не мог заболеть или передать кому-то коронавирус, ведь гости сдавали перед этим тест.
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Скандальная вечеринка жены Тищенко: что известно
- Николай Тищенко в апреле 2021 года устроил частную вечеринку по случаю дня рождения жены. На тот момент в Украине действовали жесткие карантинные ограничения.
- По данным журналистов-расследователей "Схем", событие произошло в пятизвездочном отеле Fairmont в центре Киева. Гостей просили не публиковать фотографии с события в день празднования и не ставить геолокацию.
- Впоследствии Алла Барановская заявила, что вечеринка была лишь для самых близких, которые к тому же должны были обязательно сдать тест на коронавирус.
- Сам Тищенко тоже попытался оправдаться. Весь скандал, которій возник вследствие празднования в локдаун, он назвал "политическим заказом".