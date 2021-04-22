Уверена, вы поймете меня, – жена Тищенко оправдалась за скандальную вечеринку
Жена Николая Тищенко Алла Барановская впервые прокомментировала празднование своего дня рождения в киевском отеле Fairmont во время жесткого карантина. Она заявила, что вечеринка была только для самых близких. Кроме того, большинство гостей уже переболели коронавирусом.
Источник:инстаграм Аллы Барановской
Жена нардепа 26-летняя модель Алла Барановская решила сама рассказать о своем "закрытом" дне рождения.
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Жена Тищенко о вечеринке по случаю дня рождения
Для всех напишу первый и последний раз. Мой день рождения был закрытым, собрались только близкие, чуть больше 20 человек. Проходил в номерах, а не в ресторане, как писали некоторые СМИ, не разобравшись и хайпуя,
– отметила Барановская.
По ее словам, каждый приглашенный гость сдал тест на COVID-19. "Я вам скажу, что уже 99% из них с антителами", – добавила она.
Сама Барановская коронавирусом не болела. Однако уверяет, что дважды в неделю регулярно сдает тесты на всякий случай, поскольку по работе контактирует с людьми.
"О законности. Адвокаты и юристы давно дали ответ на ваш вопрос и разложили все по полочкам", – заявила жена нардепа.
Модель также написала, что ей "очень жаль", что вечеринка в отеле "задела чувства некоторых украинцев".
У меня не было намерения вызвать подобные эмоции, и свою частную жизнь я намеренно не освещаю. Я не видела многих близких более 2 лет, и они сделали мне подарок, прилетев в Киев,
– оправдалась Барановская.
Све сообщение она закончила словами уверенности в том, что люди ее поймут.
Жена Тищенко прокомментировала вечеринку / Скриншот с инстаграма Аллы Барановской
Модель выразила сожаление, что вечеринка кого-то обидела / Скриншот с инстаграма Аллы Барановский
Вечеринка жены Тищенко: что известно
- Николай Тищенко, несмотря на карантин, устроил частную вечеринку по случаю дня рождения жены. Празднование состоялось в столичном отеле Fairmont.
- По информации журналистов-расследователей программы "Схемы", гостей в этот день просили не публиковать кадры в соцсетях и не обозначить локацию.
- Однако информация о мероприятии все же попала в сеть. Поэтому на следующий день, чтобы выяснить все обстоятельства, в заведение наведалась полиция.
- Сначала в Тищенко отказались комментировать вечеринку. Однако впоследствии нардеп начал оправдываться – заявил, что самого факта нарушения карантина не было.
Тищенко устроил вечеринку во время локдауна: смотрите видео
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