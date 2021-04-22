Жена Николая Тищенко Алла Барановская впервые прокомментировала празднование своего дня рождения в киевском отеле Fairmont во время жесткого карантина. Она заявила, что вечеринка была только для самых близких. Кроме того, большинство гостей уже переболели коронавирусом.

Жена нардепа 26-летняя модель Алла Барановская решила сама рассказать о своем "закрытом" дне рождения.

Читайте также Журналисты показали вечеринку Николая Тищенко в разгар локдауна: фото, видео

Жена Тищенко о вечеринке по случаю дня рождения

Для всех напишу первый и последний раз. Мой день рождения был закрытым, собрались только близкие, чуть больше 20 человек. Проходил в номерах, а не в ресторане, как писали некоторые СМИ, не разобравшись и хайпуя,

– отметила Барановская.

По ее словам, каждый приглашенный гость сдал тест на COVID-19. "Я вам скажу, что уже 99% из них с антителами", – добавила она.

Сама Барановская коронавирусом не болела. Однако уверяет, что дважды в неделю регулярно сдает тесты на всякий случай, поскольку по работе контактирует с людьми.

"О законности. Адвокаты и юристы давно дали ответ на ваш вопрос и разложили все по полочкам", – заявила жена нардепа.

Модель также написала, что ей "очень жаль", что вечеринка в отеле "задела чувства некоторых украинцев".

У меня не было намерения вызвать подобные эмоции, и свою частную жизнь я намеренно не освещаю. Я не видела многих близких более 2 лет, и они сделали мне подарок, прилетев в Киев,

– оправдалась Барановская.

Све сообщение она закончила словами уверенности в том, что люди ее поймут.



Жена Тищенко прокомментировала вечеринку / Скриншот с инстаграма Аллы Барановской



Модель выразила сожаление, что вечеринка кого-то обидела / Скриншот с инстаграма Аллы Барановский

Вечеринка жены Тищенко: что известно

Николай Тищенко, несмотря на карантин, устроил частную вечеринку по случаю дня рождения жены. Празднование состоялось в столичном отеле Fairmont.

По информации журналистов-расследователей программы "Схемы", гостей в этот день просили не публиковать кадры в соцсетях и не обозначить локацию.

Однако информация о мероприятии все же попала в сеть. Поэтому на следующий день, чтобы выяснить все обстоятельства, в заведение наведалась полиция.

Сначала в Тищенко отказались комментировать вечеринку. Однако впоследствии нардеп начал оправдываться – заявил, что самого факта нарушения карантина не было.

Тищенко устроил вечеринку во время локдауна: смотрите видео