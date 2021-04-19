Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко попал в новый скандал. СМИ опубликовали кадры с вечеринки, которую он организовал, несмотря на локдаун, по случаю дня рождения жены.

Празднование организовали в ресторане киевской гостиницы Fairmont. Сейчас туда прибыли правоохранители. Они устанавливают обстоятельства инцидента.

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Что говорят правоохранители

Полицейские отреагировали на публикации о вечеринке в соцсетях. Они общаются с руководством учреждения, осматривают помещение и проводят первоочередные следственные действия.

Уже открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Что известно о вечеринке

Судя по видео, которое появилось в сети, защитные маски носил только персонал заведения. Заметим, что работа ресторанов в Киеве запрещена из-за локдаун.

Тищенко устроил вечеринку во время карантина: смотрите видео

У Тищенко сначала сообщали журналистам, что мероприятие проходило у него дома, а не в отеле. 24 канал пытается дозвониться пресс-секретарю нардепа.

Скандал из-за ресторана Тищенко – "Велюр"