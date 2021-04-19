Тищенко устроил вечеринку во время локдауна: за это взялась полиция – фото, видео
Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко попал в новый скандал. СМИ опубликовали кадры с вечеринки, которую он организовал, несмотря на локдаун, по случаю дня рождения жены.
Источник:полиция Киева
Празднование организовали в ресторане киевской гостиницы Fairmont. Сейчас туда прибыли правоохранители. Они устанавливают обстоятельства инцидента.
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Что говорят правоохранители
Полицейские отреагировали на публикации о вечеринке в соцсетях. Они общаются с руководством учреждения, осматривают помещение и проводят первоочередные следственные действия.
Уже открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Что известно о вечеринке
Судя по видео, которое появилось в сети, защитные маски носил только персонал заведения. Заметим, что работа ресторанов в Киеве запрещена из-за локдаун.
Тищенко устроил вечеринку во время карантина: смотрите видео
У Тищенко сначала сообщали журналистам, что мероприятие проходило у него дома, а не в отеле. 24 канал пытается дозвониться пресс-секретарю нардепа.
Скандал из-за ресторана Тищенко – "Велюр"
- Тищенко оказался в центре скандала еще весной 2020 года. Тогда журналисты Bihus.info обнародовали расследование в отношении его ресторана "Велюр".
- Они опубликовали доказательства, что заведение "слуги народа" принимало посетителей во время карантина. Тищенко ответил, что это были личные встречи, а гости "сидели голодными".
- А в июле 2020 года "Велюр" приглашал посетителей развлечься в ночное время. В соцсетях ресторана появилось сообщение: "Город засыпает, но не "Велюр". Ждем Вас до 6 утра".
- При том, что правительство запретило ресторанам работать с 23:00 до 7:00. На это обратила внимание народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.
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