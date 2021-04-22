Дружина Миколи Тищенка Алла Барановська вперше прокоментувала святкування свого дня народження в київському готелі Fairmont під час жорсткого карантину. Вона заявила, що вечірка була лише для найближчих. Крім того, більшість гостей вже перехворіли на коронавірус.

Дружина нардепа 26-річна модель Алла Барановська вирішила сама розповісти про свій "закритий" день народження.

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Дружина Тищенка про вечірку з нагоди уродин

Для всіх напишу перший і останній раз. Мій день народження був закритим, зібралися тільки близькі, трохи понад 20 осіб. Проходив у номерах готелю, а не в ресторані, як писали деякі ЗМІ, не розібравшись і хайпуючи,

– зазначила Барановська.

За її словами, кожен запрошений гість здав тест на COVID-19. "Я вам скажу, що вже 99% з них з антитілами", – додала вона.

Сама Барановська на коронавірус не хворіла. Однак запевняє, що двічі на тиждень регулярно здає тести про всяк випадок, оскільки по роботі контактує з людьми.

"Щодо законності. Адвокати та юристи давно дали відповідь на ваше запитання і розклали все по поличках", – заявила дружина нардепа.

Модель також написала, що їй "дуже шкода", що вечірка в готелі "зачепила почуття деяких українців".

У мене не було наміру викликати подібні емоції, і своє приватне життя я навмисно не висвітлюю. Я не бачила багатьох близьких більше 2 років, і вони зробили мені подарунок, прилетівши до Києва,

– виправдалася Барановська.

Свій допис вона завершила словами впевненості у тому, що люди її зрозуміють.



Дружина Тищенка прокоментувала вечірку / Скриншот з інстаграму Алли Барановської



Модель висловила жаль, що вечірка когось образила / Скриншот з інстаграму Алли Барановськ

Вечірка дружини Тищенка: що відомо

Микола Тищенко, попри карантин, влаштував приватну вечірку з нагоди дня народження дружини. Святкування відбулося у столичному готелі Fairmont.

За інформацією журналістів-розслідувачів програми "Схеми", гостей у цей день просили не публікувати кадри у соцмережах та не позначити локацію.

Однак інформація про захід все ж потрапила в мережу. Тому наступного дня, аби з'ясувати усі обставини, до закладу навідалася поліція.

Спершу у Тищенка відмовилися коментувати вечірку.Однак згодом нардеп почав виправдовуватися – заявив, що самого факту порушення карантину не було.

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