Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" оприлюднили ексклюзивні кадри приватної вечірки нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, яка відбулася 18 квітня. Журналістам вдалося зафільмувати прибуття гостей на вечірку та помпезний салют.

За даними журналістів-розслідувачів, карантинне гуляння відбулося у п'ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва. Святкування тривало понад 5 годин, а гості перебували без захисних масок.

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Як минула вечірка Тищенка

Приблизно о 19:00 до готелю Fairmont почали з'їжджатися коштовні автомобілі. Одним з перших на святкування прибув сам Тищенко у компанії дружини. Лише за годину "Схеми" нарахували приблизно 30 гостей, які, ймовірно, завітали на святкування.

Серед ймовірних гостей були:

Олександр Трухін – нардеп і колега Тищенка по фракції "Слуга народу".

– нардеп і колега Тищенка по фракції "Слуга народу". Аріе Шварц – колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills.

– колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills. Олександр Скічко – очільник Черкаської облдержадміністрації та колишній "слуга".

– очільник Черкаської облдержадміністрації та колишній "слуга". Єлизавета Юрушева – дружина Скічка та керівниця готелем Fairmont, який належить її батьку Леоніду Юрушеву.

Більшість гостей були у святковому вбранні та принесли квіти. За спостереженням журналістів, жоден з них перед входом в готель не скористався захисною маскою.



Тищенко прибув на святкування дня народження своєї дружини / Фото "Радіо Свободи"

Вже о 22:00 навпроти готелю з Труханова острова почав лунати святковий салют. Варто нагадати, що ще з кінця 2019 року Київрада заборонила використання піротехніки та салютів "на період стримування збройної агресії на сході України".

З власних джерел "Схемам" вдалося отримати запрошення, які дружина Тищенка Алла Барановська надсилала гостям свята. Серед іншого, в ньому гостей також просили не публікувати світлини з події у день святкування та не відмічати локацію.



Запрошення на день народження дружини Тищенка / Фото "Радіо Свободи"

Журналісти встановили, що святкування, ймовірно, відбувалося у зоні Fairmont Gold Lounge.

Це – ексклюзивна клубна зона готелю, що призначена для задоволення потреб найвибагливіших представників сфери бізнесу та мандрівників,

– мовиться на сайті готелю.

Цікаво! Повз готель тричі проїжджала патрульна машина, а одного разу правоохоронці навіть заходили всередину. Щоправда, одразу залишили Fairmont.

Вже після того, як новина про карантинну вечірку розлетілася у ЗМІ, до готелю приїхали поліцейські. Відтоді гості так і не виходили на двір, принаймні, з головного входу. А їхні автівки так і залишилися на парковці готелю на ніч.

Як це пояснили у Тищенка

У пресслужбі народного депутата від "Слуги народу" заявили, що не даватимуть жодних пояснень щодо цього. Цікаво, що у Тищенка спершу повідомляли журналістам, що захід відбувався у нього вдома, а не в готелі.

Заборонена вечірка "слуги народу" Миколи Тищенка: дивіться відео

Вечірка Тищенка: головне

Заступник керівника фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, попри локдаун, який діє у Києві, влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини.

Дійство відбувалося у ресторані київського готелю Fairmont. Серед запрошених – відомі політики та високопосадовці.

Слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі й перевіряють інформацію.

Вечірка Тищенка під час карантину: дивіться відео