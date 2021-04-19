Журналисты-расследователи программы "Схемы" обнародовали эксклюзивные кадры частной вечеринки нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, которая состоялась 18 апреля. Журналистам удалось заснять прибытие гостей на вечеринку и помпезный салют.

По данным журналистов-расследователей, карантинное гуляние состоялось в пятизвездочном отеле Fairmont в центре Киева. Празднование длилось более 5 часов, а гости находились без защитных масок.

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Как прошла вечеринка Тищенко

Примерно в 19: 00 к отелю Fairmont начали съезжаться дорогие автомобили. Одним из первых на празднование прибыл сам Тищенко в компании жены. Только за час "Схемы" насчитали около 30 гостей, которые, вероятно, пришли на празднование.

Среди вероятных гостей были:

Александр Трухин – нардеп и коллега Тищенко по фракции "Слуга народа".

– нардеп и коллега Тищенко по фракции "Слуга народа". Ариэ Шварц – бывший генеральный директор девелоперской группы компаний Seven Hills.

– бывший генеральный директор девелоперской группы компаний Seven Hills. Александр Скичко – глава Черкасской облгосадминистрации и бывший "слуга".

– глава Черкасской облгосадминистрации и бывший "слуга". Елизавета Юрушева – жена Скичко и руководитель отеля Fairmont, который принадлежит ее отцу Леониду Юрушеву.

Большинство гостей были в праздничном наряде и принесли цветы. По наблюдению журналистов, ни один из них перед входом в отель не воспользовался защитной маской.



Тищенко прибыл на празднование дня рождения своей жены / Фото "Радио Свободы"

Уже в 22: 00 напротив отеля с Труханова острова начал раздаваться праздничный салют. Стоит напомнить, что еще с конца 2019 года Киевсовет запретил использование пиротехники и салютов "на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины".

Из собственных источников "Схемам" удалось получить приглашения, которые жена Тищенко Алла Барановская присылала гостям праздника. Среди прочего, в нем гостей также просили не публиковать фотографии с события в день празднования и не отмечать локацию.



Приглашение на день рождения жены Тищенко / Фото "Радио Свободы"

Журналисты установили, что празднование, вероятно, происходило в зоне Fairmont Gold Lounge.

Это – эксклюзивная клубная зона отеля предназначена для удовлетворения потребностей самых требовательных представителей сферы бизнеса и путешественников,

– говорится на сайте отеля.

Интересно! Мимо отеля трижды проезжала патрульная машина, а однажды правоохранители даже заходили внутрь. Правда, сразу оставили.

Уже после того, как новость о карантинной вечеринке разлетелась в СМИ, в гостиницу приехали полицейские. С тех пор гости так и не выходили во двор, по крайней мере, с главного входа. А их машины так и остались на парковке отеля на ночь.

Как это объяснили у Тищенко

В пресс-службе народного депутата от "Слуги народа" заявили, что не будут давать никаких объяснений по этому поводу. Интересно, что у Тищенко сначала сообщали журналистам, что мероприятие проходило у него дома, а не в отеле.

Запрещенная вечеринка "слуги народа" Николая Тищенко: смотрите видео

Вечеринка Тищенко: главное

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, несмотря на локдаун, который действует в Киеве, устроил вечеринку в честь Дня рождения своей жены.

Действо происходило в ресторане киевского отеля Fairmont. Среди приглашенных – известные политики и чиновники.

Следователи Нацполиции открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице и проверяют информацию.

Вечеринка Тищенко во время карантина: смотрите видео