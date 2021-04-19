Николай Тищенко устроил в Киеве вечеринку, несмотря на жесткий карантин. В пресс-служба народного депутата от "Слуги народа" заявили, что не будут давать никаких объяснений по этому поводу.

Журналисты издания обратились к Тищенко за комментарием о его вероятном участии в вечеринке во время карантина.

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Что у Тищенко говорят об организованной им вечеринке

У нардепа решили избежать каких-либо объяснений.

Извините, но комментариев не будет,

– ответили в его пресс-служб.

К слову, у Тищенко сначала сообщали журналистам, что мероприятие проходило у него дома, а не в отеле. А вероятные гости вечеринки публиковали в сети фото, не обозначая ни семью Тищенко, ни свое местонахождение.

Празднование дня рождения жены Тищенко в локдаун

Ранее СМИ опубликовали кадры с вечеринки, которую "слуга народа" организовал по случаю дня рождения жены.

Празднование провели в ресторане киевской гостиницы Fairmont, несмотря на локдаун в городе. Туда, отреагировав на сообщение в соцсетях, прибыли правоохранители.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных требований.

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