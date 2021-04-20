Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко решил оправдаться за вечеринку, которую он устроил для своей жены в разгар локдауна. По словам политика, в произошедшем нет самого факта нарушения карантина.

Тищенко подчеркнул, что закон не запрещает празднование чего-либо в гостиничных номерах отелей. Как пояснил нардеп, празднование дня рождения его жены состоялось именно в гостиничном номере, а не ресторане отеля.

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Он добавил, что правоохранители не открыли против него никаких уголовных или административных дел. Также нардеп не заплатил штраф за нарушение карантина. Ведь, как он сам сказал, нет самого факта нарушения.

Исходя с позиций общественной морали, я вполне признаю, что подобная ситуация могла возмутить общество. Поэтому приношу свои самые искренние извинения,

– написал нардеп.

Тищенко отметил, что на праздновании дня рождения его жены якобы было чуть больше 20 человек и все они сдали тест на COVID-19 за сутки перед праздником. Само празднование, по словам Тищенко, проходило в узком, почти семейном" кругу.

Обратите внимание! Журналисты-расследователи программы "Схемы" обнародовали эксклюзивные кадры частной вечеринки нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко. На вечеринке, по данным журналистов, было примерно 30 гостей

В завершение своего обращения Тищенко мотивировал вечеринку тем, что практически "не уделял внимание семье".

И конечно, в этих мотивациях ни формально, ни неформально и близко нет желания нарушить карантин или кичиться подобным нарушением. И я не только депутат, но и простой человек, у которого тоже есть семья,

– подчеркнул он.

Тищенко отметил, что признает свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия.

Карантинная вечеринка Тищенко: главное

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, несмотря на локдаун, который действует в Киеве, устроил вечеринку в честь Дня рождения своей жены.

Действо происходило в ресторане киевского отеля Fairmont. Среди приглашенных – известные политики и чиновники.

Следователи Нацполиции открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице и проверяют информацию.

Глава Минздрава Максим Степанов возмутился проведением подпольных вечеринок и массовых празднований в условиях жесткого карантина.

Вечеринка Тищенко во время карантина: смотрите видео