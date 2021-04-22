У меня молодая семья, – Тищенко снова оправдался за скандальную вечеринку в Киеве
Вечеринка, которую для жены организовал "слуга народа" Николай Тищенко, вызвала значительный резонанс в обществе. Сам нардеп убежден, что ничего не нарушал. Мол, скандал, который разгорелся, является политическим заказом.
Источник:телеграм-канал PavlovskyNEWS
Тищенко убежден, что за этим стоят его политические оппоненты. Он заверил, что знает, "какой министр разгонял эту информацию". При этом, называть конкретные фамилии отказался.
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Что "слуга народа" говорит о вечеринке
Нардеп отметил, что не хотел никого задеть своими действиями и извинился. В то же время отметил, что очень любит свою жену, и что семья для него – это важно.
"Я ничего не нарушал, ни одного закона. Я был в своем номере, со своей женой. Поймите, мы живые люди", – подчеркнул политик.
Мы ничего не праздновали в течение 2 лет. У меня молодая семья. Я ценю эти отношения. Я их долго искал и боролся за них,
– отметил Тищенко.
Народный избранник добавил, что "хочет жить и такую же жизнь сделать для своих избирателей". Однако подчеркнул, что в случае с вечеринкой говорится о личной жизни.
"Я живу в своей стране и строю ее. Если вы хотите еще и жить в моей постели, то я не готов пустить всю страну туда", – отметил депутат от "Слуги народа".
Тищенко: Надо будет – на фронт поедем
Он добавил, что хоть и является народным депутатом, но одновременно – и человеком. Поэтому сделает все возможное, чтобы выполнить задачи, которые поставила перед ним команда.
"Надо будет – на фронт поедем. Я с 2014 года помогаю армии. Но считаю, что этого нельзя пиарить. Это надо просто брать и делать", – отметил Тищенко.
Карантинная вечеринка Тищенко: основное
- 18 апреля Тищенко, несмотря на локдаун в Киеве, устроил вечеринку по случаю дня рождения жены. Празднование состоялось в столичном отеле Fairmont.
- Журналисты-расследователи программы "Схемы" выяснили, что гостей мероприятия заранее попросили не публиковать кадры в соцсетях и не "светить" место.
- Несмотря на это, кадры помпезного празднования все же опубликовали в сети. Из-за этого в заведение на следующий день отправились правоохранители.
- Сначала пресс-служба Тищенко отказалась комментировать инцидент. Однако впоследствии сам нардеп заявил, что факта нарушения карантина не было.
- Зато его жена, Алла Барановская рассказала, что на вечеринку пригласили только самых близких. Большинство гостей, мол, уже переболели COVID-19.
Вечеринка Тищенко во время усиленного карантина: смотрите видео
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