Вечеринка, которую для жены организовал "слуга народа" Николай Тищенко, вызвала значительный резонанс в обществе. Сам нардеп убежден, что ничего не нарушал. Мол, скандал, который разгорелся, является политическим заказом.

Тищенко убежден, что за этим стоят его политические оппоненты. Он заверил, что знает, "какой министр разгонял эту информацию". При этом, называть конкретные фамилии отказался.

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Что "слуга народа" говорит о вечеринке

Нардеп отметил, что не хотел никого задеть своими действиями и извинился. В то же время отметил, что очень любит свою жену, и что семья для него – это важно.

"Я ничего не нарушал, ни одного закона. Я был в своем номере, со своей женой. Поймите, мы живые люди", – подчеркнул политик.

Мы ничего не праздновали в течение 2 лет. У меня молодая семья. Я ценю эти отношения. Я их долго искал и боролся за них,

– отметил Тищенко.

Народный избранник добавил, что "хочет жить и такую ​​же жизнь сделать для своих избирателей". Однако подчеркнул, что в случае с вечеринкой говорится о личной жизни.

"Я живу в своей стране и строю ее. Если вы хотите еще и жить в моей постели, то я не готов пустить всю страну туда", – отметил депутат от "Слуги народа".

Тищенко: Надо будет – на фронт поедем

Он добавил, что хоть и является народным депутатом, но одновременно – и человеком. Поэтому сделает все возможное, чтобы выполнить задачи, которые поставила перед ним команда.

"Надо будет – на фронт поедем. Я с 2014 года помогаю армии. Но считаю, что этого нельзя пиарить. Это надо просто брать и делать", – отметил Тищенко.

Справка. Глава фракции "Слуга народа" Арахамия раскритиковал Тищенко. Он считает, что тот должен не только заплатить штраф, но и добровольно помочь военным.

Карантинная вечеринка Тищенко: основное

18 апреля Тищенко, несмотря на локдаун в Киеве, устроил вечеринку по случаю дня рождения жены. Празднование состоялось в столичном отеле Fairmont.

Журналисты-расследователи программы "Схемы" выяснили, что гостей мероприятия заранее попросили не публиковать кадры в соцсетях и не "светить" место.

Несмотря на это, кадры помпезного празднования все же опубликовали в сети. Из-за этого в заведение на следующий день отправились правоохранители.

Сначала пресс-служба Тищенко отказалась комментировать инцидент. Однако впоследствии сам нардеп заявил, что факта нарушения карантина не было.

Зато его жена, Алла Барановская рассказала, что на вечеринку пригласили только самых близких. Большинство гостей, мол, уже переболели COVID-19.

Вечеринка Тищенко во время усиленного карантина: смотрите видео