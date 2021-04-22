Пусть отрабатывает, – Арахамия жестко раскритиковал Тищенко из-за вечеринки
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на скандал вокруг своего коллеги Николая Тищенко. Тот устроил для жены вечеринку, несмотря на карантин.
Источник:24 канал
Арахамия считает, что Тищенко должен ответить за свой поступок. Об этом народный депутат заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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По его мнению, Тищенко должен добровольно взять максимальное наказание, предусмотренное законом. "Надо, чтобы он в бюджет заплатил", – отметил Арахамия.
И добавил, что его коллега мог бы также помочь военным. Например, "по меньшей мере на такую же сумму, а то и в два раза больше" приобрести для них дроны и лично передать.
Пусть отрабатывает. Мне кажется, так, как он это делает, а потом еще какие-то отмазки пишет в своем фейсбуке, так не может быть,
– подчеркнул он.
Арахамия подчеркнул, что это – его личная позиция. В то же время фракция будет иметь возможность обсудить соответствующий вопрос на ближайшем заседании.
Подпольная вечеринка Тищенко: что известно
- 18 апреля Тищенко, несмотря на карантин, устроил частную вечеринку по случаю дня рождения жены. Празднование состоялось в столичном отеле Fairmont.
- По данным журналистов-расследователей программы "Схемы", гостей в этот день просили не публиковать кадры в соцсетях и не обозначить локацию.
- Информация об этом мероприятии все же просочилась в сеть. Поэтому на следующий день, чтобы выяснить все обстоятельства, в заведение наведалась полиция.
- Сначала в Тищенко отказались комментировать вечеринку. Однако впоследствии нардеп начал оправдываться – заявил, что самого факта нарушения карантина не было.
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