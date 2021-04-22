Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на скандал вокруг своего коллеги Николая Тищенко. Тот устроил для жены вечеринку, несмотря на карантин.

Арахамия считает, что Тищенко должен ответить за свой поступок. Об этом народный депутат заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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По его мнению, Тищенко должен добровольно взять максимальное наказание, предусмотренное законом. "Надо, чтобы он в бюджет заплатил", – отметил Арахамия.

И добавил, что его коллега мог бы также помочь военным. Например, "по меньшей мере на такую ​​же сумму, а то и в два раза больше" приобрести для них дроны и лично передать.

Пусть отрабатывает. Мне кажется, так, как он это делает, а потом еще какие-то отмазки пишет в своем фейсбуке, так не может быть,

– подчеркнул он.

Арахамия подчеркнул, что это – его личная позиция. В то же время фракция будет иметь возможность обсудить соответствующий вопрос на ближайшем заседании.

Обратите внимание! 22 апреля, "Слуги народа" соберутся на внеочередное заседание в зуме. Они планируют заслушать Тищенко и Шевченко, которые оскандалились на этой неделе.

Подпольная вечеринка Тищенко: что известно

18 апреля Тищенко, несмотря на карантин, устроил частную вечеринку по случаю дня рождения жены. Празднование состоялось в столичном отеле Fairmont.

По данным журналистов-расследователей программы "Схемы", гостей в этот день просили не публиковать кадры в соцсетях и не обозначить локацию.

Информация об этом мероприятии все же просочилась в сеть. Поэтому на следующий день, чтобы выяснить все обстоятельства, в заведение наведалась полиция.

Сначала в Тищенко отказались комментировать вечеринку. Однако впоследствии нардеп начал оправдываться – заявил, что самого факта нарушения карантина не было.

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