Мне стыдно, – Разумков прокомментировал скандал с вечеринкой Тищенко
Дмитрий Разумков, комментируя скандал с вечеринкой Николая Тищенко, заявил, что ему как главе Рады стыдно за действия некоторых коллег. По его мнению, учитывая сегодняшнюю ситуацию, праздники можно немного отложить.
Источник:24 канал
Спикер парламента отметил, что поскольку обстановка в стране сейчас является непростой: у многих людей не хватает ресурсов для существования, есть проблемы в медицинской сфере – и представители власти должны это понимать. Об этом он сообщил во время рабочего визита в Волынскую область.
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Думаю, что людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно. Я понимаю, что каждый должен отвечать за свое, но мне как главе парламента за действия некоторых своих коллег стыдно,
– сказал "слуга народа".
В то же время Дмитрий Рузамков добавил, что у его жены на днях будет день рождения, и они будут праздновать дома, в небольшом семейном кругу.
Карантинная вечеринка Тищенко: главное
- Нардеп от "Слуга народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены во время локдауна, который действует в Киеве.
- Действо проходило в ресторане киевского отеля Fairmont. Среди приглашенных – известные политики и чиновники.
- Следователи Нацполиции открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице и проверяют информацию.
Вечеринка Тищенко во время карантина: смотрите видео
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