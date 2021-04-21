Дмитрий Разумков, комментируя скандал с вечеринкой Николая Тищенко, заявил, что ему как главе Рады стыдно за действия некоторых коллег. По его мнению, учитывая сегодняшнюю ситуацию, праздники можно немного отложить.

Спикер парламента отметил, что поскольку обстановка в стране сейчас является непростой: у многих людей не хватает ресурсов для существования, есть проблемы в медицинской сфере – и представители власти должны это понимать. Об этом он сообщил во время рабочего визита в Волынскую область.

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Думаю, что людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно. Я понимаю, что каждый должен отвечать за свое, но мне как главе парламента за действия некоторых своих коллег стыдно,

– сказал "слуга народа".

В то же время Дмитрий Рузамков добавил, что у его жены на днях будет день рождения, и они будут праздновать дома, в небольшом семейном кругу.

Обратите внимание! "Слуги народа" 22 апреля соберутся на внеочередное заседание. Они обсудят, в частности, недавние скандалы с участием депутатов Николая Тищенко и Евгения Шевченко.

Карантинная вечеринка Тищенко: главное

Нардеп от "Слуга народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены во время локдауна, который действует в Киеве.

Действо проходило в ресторане киевского отеля Fairmont. Среди приглашенных – известные политики и чиновники.

Следователи Нацполиции открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице и проверяют информацию.

Вечеринка Тищенко во время карантина: смотрите видео