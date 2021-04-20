"Слуги" обсудят с Тищенко и Шевченко скандалы с их участием
"Слуги народа" соберутся на внеочередное заседание. Они обсудят, в частности, недавние скандалы с участием депутатов и Евгения Шевченко и Николая Тищенко.
Источник:24 канал
Заседание проведут 22 апреля в онлайн-формате. Первые подробности в эфире 24 канала сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
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Встреча Шевченко с Лукашенко
Отметим, что "слуга народа" Евгений Шевченко поехал в Беларусь и встретился там с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.
С ним он, по его же словам, давно хотел познакомиться. Ранее в Фейсбуке он писал, что планирует поехать в Минск, чтобы якобы "сгладить зашквары Кравчука".
Думаю, что Шевченко сможет на заседании в четверг ответить коллегам на вопросы, которые многих беспокоят,
– отметил Корниенко.
Он также отметил, что в "Слуге народа" нет неприкасаемых. Поэтому если кто-то поднимет вопрос исключения Шевченко из партии, его будут обсуждать – как и в отношении кого-либо другого.
Скандальная вечеринка Тищенко
Недавно журналисты-расследователи "Схем" обнародовали эксклюзивные кадры частной вечеринки "слуги народа" Николая Тищенко.
Она состоялась 18 апреля в отеле Fairmont в Киеве. В сети показали, в частности, прибытие гостей на вечеринку и помпезный салют.
Будем обсуждать, послушаем Тищенко, какие были правовые основания этого собрания,
– подчеркнул Корниенко.
И добавил, что в "Слуге народа" будут выяснять, в частности, это ресторан нарушил карантинные ограничения, или помещения сдавали в аренду.
Корниенко о заседании "слуг народа": смотрите видео
Что еще будут обсуждать
Кроме этого, во время внеочередного заседания "слуги народа" обсудят кандидата на должность министра энергетики и законодательные инициативы, сообщила нардеп Юлия Гришина.
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