"Слуги народа" соберутся на внеочередное заседание. Они обсудят, в частности, недавние скандалы с участием депутатов и Евгения Шевченко и Николая Тищенко.

Заседание проведут 22 апреля в онлайн-формате. Первые подробности в эфире 24 канала сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Встреча Шевченко с Лукашенко

Отметим, что "слуга народа" Евгений Шевченко поехал в Беларусь и встретился там с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

С ним он, по его же словам, давно хотел познакомиться. Ранее в Фейсбуке он писал, что планирует поехать в Минск, чтобы якобы "сгладить зашквары Кравчука".

Думаю, что Шевченко сможет на заседании в четверг ответить коллегам на вопросы, которые многих беспокоят,

– отметил Корниенко.

Он также отметил, что в "Слуге народа" нет неприкасаемых. Поэтому если кто-то поднимет вопрос исключения Шевченко из партии, его будут обсуждать – как и в отношении кого-либо другого.

Скандальная вечеринка Тищенко

Недавно журналисты-расследователи "Схем" обнародовали эксклюзивные кадры частной вечеринки "слуги народа" Николая Тищенко.

Она состоялась 18 апреля в отеле Fairmont в Киеве. В сети показали, в частности, прибытие гостей на вечеринку и помпезный салют.

Будем обсуждать, послушаем Тищенко, какие были правовые основания этого собрания,

– подчеркнул Корниенко.

И добавил, что в "Слуге народа" будут выяснять, в частности, это ресторан нарушил карантинные ограничения, или помещения сдавали в аренду.

Корниенко о заседании "слуг народа": смотрите видео

Что еще будут обсуждать

Кроме этого, во время внеочередного заседания "слуги народа" обсудят кандидата на должность министра энергетики и законодательные инициативы, сообщила нардеп Юлия Гришина.