"Слуги народу" зберуться на позачергове засідання. Вони обговорять, зокрема, нещодавні скандали за участі депутатів Євгена Шевченка та Миколи Тищенка.

Засідання проведуть 22 квітня в онлайн-форматі. Перші подробиці в ефірі 24 каналу повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Зустріч Шевченка з Лукашенком

Зауважимо, що "слуга народу" Євген Шевченко поїхав у Білорусь та зустрівся там з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

З ним він, за його ж словами, давно хотів познайомитися. Раніше у фейсбуці він писав, що планує поїхати у Мінськ, аби нібито "згладити зашквари Кравчука".

Думаю, що Шевченко зможе на засіданні у четвер відповісти колегам на питання, які багатьох турбують,

– зазначив Корнієнко.

Він також наголосив, що у "Слузі народу" немає недоторканих. Тож якщо хтось підніме питання виключення Шевченка з партії, його будуть обговорювати – як і щодо будь-кого іншого.

Скандальна вечірка Тищенка

Нещодавно журналісти-розслідувачі "Схем" оприлюднили ексклюзивні кадри приватної вечірки "слуги народу" Миколи Тищенка.

Вона відбулася 18 квітня у готелі Fairmont, що у Києві. У мережі показали, зокрема, прибуття гостей на вечірку та помпезний салют.

Будемо обговорювати, послухаємо Тищенка, які були правові підстави цього зібрання,

– наголосив Корнієнко.

Й додав, що у "Слузі народу" з'ясовуватимуть, зокрема, чи це ресторан порушив карантинні обмеження, чи приміщення здавали в оренду.

Корнієнко про засідання "слуг народу": дивіться відео

Що ще обговорюватимуть

Крім цього, під час позачергового засідання "слуги народу" обговорять кандидата на посаду міністра енергетики та законодавчі ініціативи, повідомила нардепка Юлія Грішина.