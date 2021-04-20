Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко поїхав до Білорусі. Все для того, щоб зустрітись із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Зустріч у Мінську вже триває. Деталі розмови політиків наразі невідомі.

До теми Пробачте Лукашенку його "гріхи і злочини": порада "слуги народу" білорусам

Про те, що Шевченко приїде до Лукашенка, білоруські ЗМІ писали ще зранку 20 квітня. Цікаво, що 13 квітня Шевченко писав у фейсбуці, що йому потрібно їхати в Мінськ, щоб нібито "згладити зашквари Кравчука". Політик не пояснив, що мав на увазі.

Це вже не перший такий випадок із Шевченком

Ще під час активної фази протестів у Білорусі, 17 серпня, нардеп закликав пробачити Лукашенку "його гріхи та злочини". Попри жорстокі дії силовиків на мітингах та численні затримання, Шевченко запевняв, що мир у суспільстві "тримається на любові і прощенні".

Раніше депутат заявляв, що білоруси вийшли на протести проти режиму Лукашенка, бо "їм нудно".

Також він брудно облаяв білоруську опозицію.

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